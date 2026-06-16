Lima 16 Jun. (ANDINA) -
La tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 5% durante el trimestre móvil marzo-abril-mayo de 2026, cifra inferior al 5.6% registrado en similar periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).
De acuerdo con el informe técnico "Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana", la reducción fue de 0.6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil marzo-abril-mayo de 2025, por lo que se consolida comouna de las tasas más bajas observadas en los últimos años.
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En términos absolutos, se estima que 308,100 personas buscaron empleo activamente en la capital durante el trimestre analizado, cifra menor en 18,200 personas respecto al mismo periodo del año anterior.
Elresultado estuvo acompañado por un crecimiento de la población ocupada en Lima, que alcanzó los 5 millones 880,000 trabajadores, con lo que registró un incremento de 6.7% en comparación con marzo-abril-mayo de 2025.
Asimismo, la población con empleo adecuado ascendió a 3 millones 868,000 personas, equivalente al 62.5% de la población económicamente activa (PEA), tras aumentar 9.6% frente al mismo trimestre móvil del año pasado.
En tanto, elINEI también reportó una mejora en la calidad del empleo. La tasa de subempleo se redujo de 33.9% a 32.5% de la PEA. En total, la población subempleada (informal) alcanzó los 2 millones 12,000 personas.
Según la entidad, lapoblación económicamente activa (PEA) de Lima Metropolitana llegó a 6 millones 188,000 personas, lo que demuestra un crecimiento de 6% respecto al mismo trimestre móvil de 2025.
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