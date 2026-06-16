Perú.- INEI: tasa de desempleo en Lima Metropolitana se redujo a 5% en últimos tres meses

Perú.- INEI: tasa de desempleo en Lima Metropolitana cayó a 5% en últimos tres meses - Andina/Vidal Tarqui

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

La tasa de desempleo en Lima Metropolitana se ubicó en 5% durante el trimestre móvil conformado por los meses de marzo, abril y mayo del 2026, cifra inferior al 5.6% registrado en similar periodo del año pasado, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

De acuerdo con el informe técnico "Situación del Mercado Laboral en Lima Metropolitana" la reducción fue de 0.6 puntos porcentuales respecto al trimestre móvil de marzo, abril y mayo del 2025, por lo que se consolida comouna de las tasas más bajas observadas en los últimos años.

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En términos absolutos se estima que 308,100 personas buscaron empleo activamente en la capital durante el trimestre analizado, cifra menor en 18,200 personas respecto al mismo periodo del año anterior, señaló el INEI.

Uno de los niveles más bajos

En el gráfico se observa que el nivel de la tasa de desempleo en Lima Metropolitana en los últimos tres meses es el más bajo desde el primer trimestre del 2022, juntamente con el resultado del trimestre móvil conformado por los meses de otubre, noviembre y diciembre del 2025.

Elresultado estuvo acompañado por un crecimiento de la población ocupada en Limaen el periodo de análisis, que alcanzó los 5 millones 880,000 trabajadores, con lo que se registró un incremento de 6.7% en comparación con marzo-abril-mayo del 2025.

Asimismo, la población con empleo adecuado ascendió a 3 millones 868,000 personas, equivalente al 62.5% de la población económicamente activa (PEA), tras aumentar 9.6% frente al mismo trimestre móvil del año pasado.

Más empleo de calidad

En tanto, elINEI también reportó una mejora en la calidad del empleo. La tasa de subempleo se redujo de 33.9% a 32.5% de la PEA. En total, la población subempleada (informal) alcanzó los 2 millones 12,000 personas.

Según la entidad lapoblación económicamente activa (PEA) de Lima Metropolitana llegó a 6 millones 188,000 personas, lo que demuestra un crecimiento de 6% respecto al mismo trimestre móvil del 2025.

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