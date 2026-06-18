Perú.- Infraestructura y servicios APP multiplicaron por 13 exportaciones entre 2001 y 2025

Andina/Difusión

Lima 18 Jun. (ANDINA) -

El impulso de la infraestructura vial, portuaria, aeroportuaria y de los servicios logísticos ha sido uno de los principales soportes del crecimiento de las exportaciones peruanas, que se multiplicaron por 13 entre los años 2001 y 2025, informó el presidente ejecutivo de ProInversión, Luis Del Carpio.

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Durante su participación en el X Foro Logístico: “Logística para la Competitividad: Infraestructura, Integración y Gobernanza para el Comercio Exterior”, organizado por la Asociación de Exportadores (ADEX), Del Carpio señaló que el país pasó de exportar 7026 millones de dólares en 2001 a 93 993 millones de dólares en 2025, resultado que refleja el esfuerzo del sector privado, la apertura comercial, la estabilidad macroeconómica y la promoción de inversiones de largo plazo.

El titular de ProInversión sostuvo que este avance responde a decisiones estratégicas sostenidas durante varias décadas, como la suscripción de acuerdos comerciales, el desarrollo de infraestructura mediante Asociaciones Público-Privadas (APP) y la confianza en la capacidad del sector privado para ejecutar proyectos de alto impacto. “Hace 30 años algunos veían solo desiertos o puertos pequeños; hoy vemos corredores logísticos, puertos modernos y oportunidades para integrar al Perú con el mundo”, afirmó.

Del Carpio precisó que los puertos concesionados bajo la modalidad de APP han cumplido un rol fundamental en el comercio exterior. Actualmente, el país cuenta con nueve terminales portuarios concesionados, con 2376 millones de dólares invertidos y 1879 millones de dólares por ejecutar. En 2025, estos puertos movilizaron 69,4 millones de toneladas métricas de carga, un 131 % más que en 2010, y el 94 % de dicha carga pasó por terminales concesionados mediante APP.

Asimismo, destacó que también han contribuido al crecimiento exportador las carreteras, aeropuertos, líneas de transmisión eléctrica, sistemas de saneamiento, proyectos de irrigación y servicios logísticos impulsados con participación privada. Añadió que la infraestructura no solo permite mover mercancías con mayor eficiencia, sino que conecta territorios, reduce costos, mejora servicios y genera empleo en las regiones.

“Las inversiones en puertos son un excelente indicador de prosperidad. Cuando un inversionista decide apostar por infraestructura portuaria, está mirando el futuro y está viendo oportunidades que el país debe convertir en desarrollo”, resaltó el titular de la agencia.

Durante su exposición, Del Carpio subrayó que el Perú cuenta con condiciones para consolidarse como una plataforma logística regional; sin embargo, ello requiere visión de largo plazo, gobernanza, articulación entre sectores y ejecución eficiente de proyectos. En esa línea, indicó que ProInversión impulsa el modelo APP 5.0, orientado a una gestión más ágil, con sostenibilidad fiscal y técnica, enfoque de portafolio, articulación territorial, digitalización e interoperabilidad.

El presidente ejecutivo de ProInversión informó que la agencia viene promoviendo una cartera de 91 proyectos APP y Proyectos en Activos, agrupados en seis ejes logísticos y siete adendas, por más de 41 mil millones de dólares. Esta cartera busca fortalecer la conectividad nacional, integrar zonas productivas con puertos, aeropuertos y mercados, y mejorar la competitividad del comercio exterior.

Los seis ejes logísticos priorizados son el eje costero norte, en la ruta Paita–Salaverry–Chancay; el eje transversal norte, Paita–Yurimaguas–Santa Rosa; el eje costero central, Chancay–Callao–Pisco; el eje transversal centro, Callao/Chancay–Pucallpa; el eje costero sur, Pisco–Matarani–Tacna; y el eje transversal sur, Matarani/San Juan de Marcona/Ilo–Iñapari.

Del Carpio resaltó que el eje Chancay–Callao–Pisco constituye uno de los corredores con mayor potencial de América Latina, por su capacidad para articular el nuevo puerto de Chancay, el puerto del Callao, el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, el Anillo Vial, la Red Vial 5, proyectos de saneamiento y futuras soluciones digitales como el Port Community System.

También destacó el potencial del eje sur, que articula Matarani, San Juan de Marcona, Ilo e Iñapari, y que puede convertirse en una plataforma estratégica para conectar al Perú con Brasil y Bolivia. En esa ruta se impulsan proyectos como el Puerto Seco de Puno, Majes Siguas II Etapa, corredores viales, aeropuertos, masificación del gas natural, proyectos eléctricos, desaladora Ilo y PTAR Cusco.

Finalmente, Del Carpio remarcó que el país necesita dar un nuevo salto en infraestructura para convertir sus sólidas cifras macroeconómicas en bienestar concreto para la población. “Las buenas cifras macroeconómicas son la base; ahora tenemos que construir la casa sobre esas bases. Esa casa es infraestructura de calidad, servicios eficientes y oportunidades para todos los territorios”, sostuvo.

El X Foro Logístico de ADEX contó con la participación del ministro de Comercio Exterior y Turismo, Berthin Enrique Gómez; el presidente de ADEX, César Tello; representantes del sector público, gremios empresariales, especialistas y actores vinculados al comercio exterior.

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