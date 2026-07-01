Infraestructura tecnológica es eje para competitividad de negocios digitales

Archivo - Perú.- Tres obstáculos que impiden a empresas aprovechar la transformación digital - Andina/Difusión - Archivo

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Durante años, la transformación digital estuvo marcada por la incorporación de nuevas funcionalidades, medios de pago y experiencias cada vez más ágiles. Sin embargo, conforme el ecosistema madura, las organizaciones enfrentan un nuevo desafío: garantizar que toda esa innovación funcione de forma continua, segura y sin interrupciones, incluso en los momentos de mayor demanda.

Para Ignacio Quezada, Head of Operations de Tupay, la infraestructura tecnológica ha dejado de ser un componente exclusivamente operativo para convertirse en un elemento estratégico que impacta directamente en la continuidad del negocio, la reputación de las empresas y la fidelización de los usuarios.

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"La verdadera diferencia competitiva ya no está únicamente en incorporar más funcionalidades, sino en garantizar continuidad, seguridad y estabilidad cuando más se necesita", señala el especialista.

En la economía digital, una compra, un pago o una transferencia suelen completarse en apenas unos segundos. Detrás de esa aparente simplicidad existe una compleja coordinación entre múltiples actores tecnológicos. Cuando alguno de esos procesos falla, las consecuencias son inmediatas: transacciones rechazadas, pérdidas económicas y una experiencia negativa para el usuario.

"La confianza se construye en segundos, pero puede perderse igual de rápido. Un sistema lento o una transacción fallida no solo afectan una operación puntual; también deterioran la percepción que las personas tienen sobre una marca", explica Quezada.

El especialista sostiene que uno de los principales errores de las organizaciones es dimensionar su infraestructura pensando únicamente en el tráfico promedio, sin considerar escenarios excepcionales donde la demanda puede multiplicarse en cuestión de segundos.

Eventos globales como el Mundial de Fútbol 2026 representan un ejemplo de este tipo de desafíos. Con 48 selecciones, 104 partidos y millones de usuarios interactuando simultáneamente con plataformas digitales durante más de un mes, se espera una presión significativa sobre los sistemas tecnológicos.

A diferencia de campañas comerciales como Black Friday o Cyber Days, donde el incremento del tráfico suele ser más predecible, un evento deportivo puede generar picos repentinos provocados por un gol, una clasificación inesperada o promociones vinculadas a un partido.

Frente a ello, Quezada destaca la importancia de realizar pruebas de estrés, contar con arquitecturas distribuidas, múltiples rutas de procesamiento, monitoreo permanente y planes de contingencia que permitan anticiparse a cualquier eventualidad antes de que el usuario perciba una interrupción.

A la necesidad de soportar mayores volúmenes de transacciones se suma un entorno de fraude cada vez más sofisticado.

De acuerdo con Juniper Research, las pérdidas globales por fraude en pagos digitales superarán los 340,000 millones de dólares acumulados entre 2023 y 2027, lo que evidencia que la seguridad ya no puede entenderse como una capa adicional dentro de la operación, sino como un componente central de cualquier estrategia digital.

"Hoy las organizaciones necesitan sistemas capaces de identificar riesgos en milisegundos, analizar miles de variables simultáneamente y tomar decisiones en tiempo real sin afectar la velocidad de las transacciones. El gran reto es proteger sin generar fricción para el usuario", sostiene el ejecutivo.

En ese contexto, el especialista considera que la conversación sobre el futuro de los pagos digitales debe ir más allá de las funcionalidades visibles para el consumidor.

"Detrás de cada experiencia exitosa existe una infraestructura capaz de escalar, resistir, proteger y responder en tiempo real. La innovación seguirá siendo importante, pero las organizaciones que marcarán la diferencia serán aquellas capaces de convertir la tecnología en una experiencia consistente, segura y disponible en todo momento", concluye.

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