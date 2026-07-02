Ingemmet: cartera de exploración minera comprende 69 proyectos por US$ 757 millones

Andina/Difusión

Lima 3 Jul. (ANDINA) -

El presidente ejecutivo del Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet), Paolo Andrés Alzamora, señaló que la cartera de exploración minera al 2026 comprende 69 proyectos distribuidos en 17 departamentos, con una inversión superior a los 757 millones de dólares, mientras que apenas el 0.3% del territorio nacional se encuentra explorado, lo que evidencia el enorme potencial geológico que aún posee el país.

Dichos 69 proyectos se encuentran en 17 regiones: Ayacucho, Apurímac, Tacna, Puno, Huancavelica, Moquegua, Arequipa, Cajamarca, Lima, Pasco, La Libertad, Ica, Áncash, Junín, Lambayeque, Cusco y Piura. La zona sur del país es la que concentra la mayor cartera de proyectos: Apurímac con 12 y Arequipa con 8.

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Alzamora añadió el Perú posee una de las historias geológicas más importantes del mundo y que este potencial representa una oportunidad para consolidar el crecimiento económico, atraer inversiones responsables y responder a los desafíos de la transición energética y las nuevas tecnologías.

"La inversión no busca únicamente riqueza geológica. Busca certeza. Y esa certeza comienza con la ciencia. En el Ingemmet seguimos fortaleciendo la cartografía geológica, la investigación científica, la geoquímica y la geofísica para reducir riesgos, acelerar decisiones y abrir nuevas oportunidades para el desarrollo nacional", afirmó.

El presidente ejecutivo del Ingemmet también enfatizó que la generación de conocimiento científico constituye el primer eslabón para promover el desarrollo de proyectos mineros y de infraestructura con mayor seguridad y sostenibilidad. Como parte del mensaje de cierre, invitó a reflexionar sobre el papel de la ciencia en la construcción del futuro del país.

"Estoy convencido de que el próximo gran descubrimiento del Perú no será solamente un nuevo yacimiento; será descubrir que cuando la ciencia guía las decisiones, el desarrollo deja de ser una promesa y se convierte en destino. Porque donde otros ven roca, el Perú debe aprender a ver futuro", expresó.

Alzamora brindó estas declaraciones tras participar en la ceremonia inaugural de la 15. ° Edición del Congreso Latinoamericano de Túneles y Obras Subterráneas 2026, uno de los principales encuentros técnicos de la región que reúne a especialistas, autoridades, empresas y académicos vinculados al desarrollo de infraestructura subterránea, minería e ingeniería.

Durante su intervención, el titular del Ingemmet resaltó la importancia de la información geocientífica como base para impulsar proyectos de infraestructura y fortalecer el desarrollo sostenible del país.

La ceremonia contó con la participación de la viceministra de Minas, Gaby Julca; el presidente del XV Congreso Latinoamericano de Túneles y Obras Subterráneas, Juan José Herrera, la gerente general de Elite Mining, Ely Torres; integrantes del comité organizador, representantes de instituciones públicas y privadas, así como profesionales nacionales e internacionales del sector.

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