Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

Con el objetivo de fortalecer las capacidades institucionales y promover una cultura de innovación orientada a la generación de valor público, el Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) desarrolló una charla de sensibilización denominada "Transformación Digital en la Gestión Pública", dirigida a directivos, funcionarios y servidores de la institución.

La actividad permitió reflexionar sobre los desafíos que enfrentan las entidades públicas en el proceso de modernización del Estado y la importancia de aprovechar las tecnologías digitales para brindar servicios públicos más eficientes, transparentes, seguros y centrados en las necesidades de la ciudadanía.

Durante la jornada se abordaron, los siguientes temas:

- La transformación digital como política pública y eje estratégico para la modernización del Estado.- Marco normativo del Gobierno Digital en el Perú.- Rol del liderazgo y la gestión del cambio en los procesos de transformación institucional.

Esta iniciativa se encuentra alineada con la implementación de la Hoja de Ruta para la Modernización de la gestión en el Ingemmet basada en uso de tecnologías como la inteligencia artificial, el gobierno de datos y la integración de plataformas digitales para optimizar sus servicios y procesos institucionales.

Con este tipo de actividades, la entidad reafirma su compromiso con el fortalecimiento de las capacidades de sus servidores y con la consolidación de una gestión pública moderna, innovadora y orientada a generar mayor valor para la ciudadanía y el desarrollo sostenible del país.

La capacitación fue realizada por el experto en transformación digital, Zico Yacila Espinoza.

(FIN) MDV / JAM