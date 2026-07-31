Ingemmet prevé superar 11,000 petitorios mineros en 2026 por mayor interés de inversión

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Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico (Ingemmet) proyectó que este año se superarán los 11,000 petitorios mineros a nivel nacional, impulsados por el mayor interés de inversión en el sector.

Durante su participación en el Jueves Minero organizado por el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú (IIMP), el jefe del Área Técnica Operativa de la Dirección de Concesiones Mineras del Ingemmet, Jaime Castro Bullón, indicó que la tendencia permitiría superar el récord de 10,989 petitorios alcanzado en el 2025.

"Si en 1995 hablábamos de un boom minero por registrar alrededor de 10,400 petitorios, hoy podemos afirmar, con base en las cifras, que nuevamente estamos atravesando un boom minero. La tendencia es que este año vamos a superar la cifra del 2025", señaló.

Explicó que el incremento en las solicitudes responde principalmente a las expectativas generadas por los altos precios internacionales de minerales como el oro y el cobre.

Actualmente, el catastro minero nacional registra 16,586 petitorios en trámite y 42,000 concesiones mineras vigentes. Según el INGEMMET, las concesiones abarcan el 12.8% del territorio nacional, mientras que los petitorios en trámite representan alrededor del 4.8%.

Menor tiempo para otorgar concesiones

Castro destacó que el proceso para otorgar títulos de concesión minera ha reducido sus plazos gracias a la automatización de procedimientos internos implementada por el Ingemmet.

Precisó que el tiempo promedio para emitir un título de concesión minera pasó de 12.8 meses para los petitorios presentados en el 2021 a 5.8 meses para los ingresados en el 2025, el menor plazo registrado en los últimos cinco años.

Asimismo, indicó que cerca del 63% de los petitorios mineros culminan el procedimiento con el otorgamiento del título de concesión, mientras que el resto concluye por abandono, cancelación u otras causales previstas en la normativa.

El funcionario sostuvo que el siguiente reto será que las entidades encargadas de otorgar permisos y autorizaciones mantengan la celeridad de sus procesos para responder al crecimiento de las solicitudes y facilitar la ejecución de nuevos proyectos de inversión.

Finalmente, informó que la reciente publicación de nuevas Áreas de No Admisión de Petitorios (ANAP) incorporó alrededor de 289,100 hectáreas que podrán ser solicitadas a partir del 3 de agosto, lo que podría impulsar la presentación de nuevos petitorios durante el segundo semestre del año.