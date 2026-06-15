Ingreso promedio en Lima aumentó en 7.5% y se ubicó en más de S/ 2,300 entre marzo y mayo

Andina/Ricardo Cuba

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

En el trimestre marzo-abril-mayo de 2026, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo en Lima Metropolitana fue de 2,317.4 soles y presentó un crecimiento de 7.5% (162.4 soles), comparado con similar trimestre móvil del año anterior, informó el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI).

Según sexo, el ingreso promedio mensual de la población femenina fue mayor en 10.8% (194.2 soles) y en la masculina en 5.7% (140-0), con relación a similar trimestre del año anterior.

-Economía creció 3.73% en abril por comercio, construcción y consumo en restaurantes

En el trimestre de estudio, el ingreso promedio mensual proveniente del trabajo aumentó entre los ocupados del sector Comercio en 18.7% (297.5 soles), Servicios en 8.1% (185.7 soles) y Construcción en 0.9% (23.3 soles); mientras que, en Manufactura disminuyó 5.1% (109.1 soles).

El mayor ingreso promedio mensual se registró en Construcción con 2,616.7 soles; mientras que el menor ingreso se dio en Comercio con 1,885.0.

Por grupo etario, de marzo a mayo de 2026, el ingreso promedio mensual de la población ocupada de 45 y más años de edad se incrementó en 8.2% (190.4 soles). En la población de 25 a 44 años y en el grupo menor de 25 años, el ingreso promedio mensual creció, en ambos casos, en 6.6%, es decir, en 146.7 y 84.4 soles, respectivamente.

Además, durante el trimestre marzo-abril-mayo, el ingreso promedio mensual aumentó en 11.1% (204.8 soles) entre los que tenían educación superior no universitaria, en 5.8% (71.6 soles) en la población con educación primaria o menor nivel, en 3.2% (50.9 soles) en los trabajadores con educación secundaria y 2.3 % (77.3 soles) en los que estudiaron educación superior universitaria.

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