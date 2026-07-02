Ingresos fiscales por minería superan los S/ 15,000 millones entre enero y abril del 2026

Perú.- Minem: exportaciones mineras superaron US$ 21,600 millones en primer trimestre del 2026 - Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

Durante los primeros cuatro meses del 2026, los ingresos fiscales provenientes de la actividad minera superaron los 15,000 millones de soles, lo que confirma la importante contribución del sector al desarrollo económico y social del país, informó el Ministerio de Energía y Minas (Minem).

La viceministra de Minas, Gaby Julca Cumbicus, precisó que, en ese mismo periodo, la minería generó en promedio más de 278,000 puestos de trabajo directos, alcanzando un nivel récord de ocupación. Asimismo, indicó que la inversión minera ejecutada superó los 2,051 millones de dólares, cifra que representa un crecimiento de 43.5% respecto al mismo periodo del 2025.

Además, señaló que las transferencias por concepto de canon, regalías mineras y derecho de vigencia y penalidad excedieron los 4,121 millones de soles, fortaleciendo el financiamiento de infraestructura, servicios públicos y proyectos de desarrollo en beneficio de las regiones.

Estas cifras fueron presentadas durante la inauguración del XV Congreso Latinoamericano de Túneles y Obras Subterráneas - Tunnel Mining 2026, donde la viceministra destacó que este encuentro se ha consolidado como uno de los principales espacios técnicos de América Latina para el intercambio de conocimientos y experiencias en minería subterránea, ingeniería de túneles e infraestructura.

Julca sostuvo que la evolución de la minería y de las obras subterráneas depende, en gran medida, de la capacidad de la industria para innovar, incorporar nuevas tecnologías y fortalecer permanentemente sus capacidades técnicas.

Cartera de proyectos

Durante su intervención, la viceministra señaló que el Perú cuenta con una cartera de 66 proyectos de inversión minera, valorizada en más de 64,000 millones de dólares, así como una cartera de proyectos de exploración por 757 millones de dólares, lo que evidencia las perspectivas de crecimiento del sector en los próximos años.

Asimismo, afirmó que el país reafirma su posición como uno de los principales actores mineros del mundo, respaldado por su potencial geológico, su capacidad productiva y una cartera de inversiones que garantiza la continuidad del desarrollo de la actividad minera.

En la ceremonia de inauguración también participaron Juan José Herrera, presidente del XV Tunnel Mining 2026, y Paolo Andrés Alzamora, presidente ejecutivo del Ingemmet. El evento se desarrolla el 1 y 2 de julio en Lima y reúne a expertos, contratistas nacionales e internacionales, inversionistas, representantes de la academia y otros actores vinculados al sector minero.