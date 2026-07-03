Inician etapa III del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca

Andina/Difusión

Lima 4 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno, a través del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), inició los trabajos civiles de la Etapa III del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado (PIAA) de Juliaca, considerado la mayor obra de saneamiento actualmente en ejecución en el país.

El presidente de la República, José María Balcázar, y el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate, participaron en la ceremonia de colocación de la primera piedra de esta etapa del proyecto, que busca reducir las brechas de acceso a los servicios de agua potable y saneamiento en la región Puno.

La actividad contó además con la presencia del alcalde provincial de San Román, Óscar Cáceres; el alcalde distrital de San Miguel, Cristín Mamani; el alcalde distrital de Cabanillas, Jesús Quispe; así como dirigentes y beneficiarios del proyecto.

"Cuando el Estado quiere, cumple su palabra. Esta obra, postergada por casi 40 años, ha sido realizada por este Gobierno. Con trabajo, con dedicación y la voz de Dios lo logramos e hicimos posible. Esta ceremonia representa la confianza recuperada del Estado con su pueblo", afirmó el ministro de Vivienda, Wilder Sifuentes Quilcate.

La Etapa III comprende la construcción de una captación superficial con capacidad de 1,600 litros por segundo, una Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP) con capacidad de 1,450 litros por segundo y líneas de conducción hacia la planta y la ciudad de Juliaca. Esta infraestructura permitirá garantizar el abastecimiento continuo de agua potable durante las 24 horas del día para la población beneficiaria.

La ejecución de esta etapa demanda una inversión de 513.8 millones de soles y estará a cargo del Consorcio San Miguel, integrado por las empresas Hidalgo e Hidalgo S. A. y Construcción y Administración S. A., de capital peruano-ecuatoriano.

Avance del megaproyecto

El Ministerio de Vivienda destacó que el inicio de la Etapa III consolida el avance del Proyecto Integral de Agua Potable y Alcantarillado de Juliaca. En enero de este año culminó la Etapa I y, ese mismo mes, inició la Etapa II, que contempla la intervención en más de 120 urbanizaciones de la ciudad.

El proyecto es ejecutado por el Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU) del MVCS con financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y una inversión total de 1,660 millones de soles.

Una vez culminado, el PIAA Juliaca beneficiará a más de 370,000 habitantes de los distritos de Juliaca y San Miguel, quienes accederán por primera vez a un servicio continuo de agua potable y a un moderno sistema de alcantarillado. Según el MVCS, la obra contribuirá a reducir las enfermedades de origen hídrico, fortalecer la salud pública y mejorar las condiciones de vida de la población.

(FIN) NDP/JAM