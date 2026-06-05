Inmobiliarias aceleran inversiones ante creciente demanda de vivienda

Andina/Melina Mejía

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

La demanda insatisfecha de vivienda en Lima continúa siendo uno de los principales motores del sector inmobiliario. A pesar de los desafíos económicos de los últimos años, miles de familias siguen buscando acceder a una vivienda propia, especialmente en zonas con buena conectividad, acceso a servicios y espacios públicos que contribuyan a mejorar su calidad de vida.

Este escenario ha llevado a las empresas del sector a reforzar sus estrategias de adquisición de terrenos para asegurar el desarrollo de nuevos proyectos durante los próximos años. La disponibilidad de suelo en ubicaciones atractivas se ha convertido en un factor clave para responder a una demanda que mantiene perspectivas favorables en el mediano y largo plazo.

-Mercado inmobiliario continúa con sólido desempeño en venta de viviendas nuevas

“Seguimos observando una demanda activa por vivienda bien ubicada, especialmente en sectores que ofrecen una combinación de conectividad, servicios y potencial de desarrollo. Esto impulsa a las inmobiliarias a planificar con anticipación la incorporación de nuevos terrenos que permitan atender las necesidades del mercado”, señaló Karem Orejuela, gerente de Finanzas de Urbana Perú.

La ejecutiva explicó que actualmente existe una mayor preferencia por proyectos ubicados en zonas consolidadas de Lima Moderna y Lima Top, donde los compradores valoran aspectos como la cercanía a centros comerciales, parques, vías principales y servicios complementarios.

Asimismo, destacó que el acceso al financiamiento continúa siendo un elemento fundamental para el crecimiento del sector. En ese sentido, las alianzas entre inmobiliarias y entidades financieras permiten sostener los planes de inversión necesarios para incrementar la oferta de vivienda en la capital.

Por ejemplo, en el caso de la firma Urbana Perú, esta proyecta invertir aproximadamente 80 millones de soles en adquisición de terrenos durante el 2026, con el objetivo de estructurar 7 nuevos proyectos inmobiliarios cuyo potencial de ventas superaría los 400 millones de soles en los próximos años.

“Las perspectivas del mercado siguen siendo positivas porque la vivienda continúa siendo una necesidad prioritaria para muchas familias y una de las inversiones más sólidas en el largo plazo”, concluyó Orejuela.

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