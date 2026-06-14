La innovación está acelerando la transición energética hacia la minería sostenible

Archivo - Sin exploración no hay actividad minera. - Andina/Cortesía, - Archivo

Lima 14 Jun. (ANDINA) -

La minería es una de las actividades económicas que requiere mayor demanda energética en el país debido a procesos que operan de forma continua y requieren altos estándares de productividad, seguridad y confiabilidad.

Por ello, cuando se abordan desafíos de sostenibilidad en el sector, uno de los más inmediatos está en cómo utiliza la energía y qué tan capaz es de transformar sus operaciones para hacerlas más eficientes, resilientes y competitivas.

Según el Ministerio de Energía y Minas (Minem), en 2024 el subsector minero representó el 9% del Producto Bruto Interno (PBI), concentró el 64.2% del valor de las exportaciones peruanas y registró inversiones por 5,002 millones de dólares.

En ese contexto, el mes del medio ambiente abre una oportunidad para reflexionar sobre un tema relevante para la industria: ¿cómo avanzar hacia una minería con menor huella ambiental sin comprometer el desempeño de las operaciones?

Uno de los principales caminos es la eficiencia energética al optimizar el consumo de energía en procesos como el chancado, la molienda, el bombeo, la ventilación o el transporte, lo que permite reducir pérdidas, mejorar la productividad y disminuir costos.

Además, cada avance en este frente contribuye directamente a reducir emisiones y aprovechar mejor los recursos disponibles.

La electrificación de equipos y procesos aparece como otro eje clave de transformación. Flotas mineras, sistemas auxiliares y equipos móviles eléctricos pueden ayudar a reducir la dependencia de combustibles fósiles y generar mejores condiciones operativas, especialmente en entornos subterráneos.

Sin embargo, su impacto ambiental depende en gran medida de la fuente de electricidad utilizada, siendo mayor cuando esta proviene de energías renovables. Además, su implementación todavía enfrenta desafíos relacionados con infraestructura, disponibilidad energética, continuidad operativa, mantenimiento y desarrollo de capacidades técnicas.

"Hoy la minería enfrenta el desafío de generar más valor utilizando menos recursos. La transición energética no depende únicamente de incorporar nuevas tecnologías, sino de encontrar soluciones que respondan a necesidades reales de la operación, validarlas en campo y generar evidencia que permita escalarlas", señala Pamela Antonioli, gerente general del Hub de Innovación Minera del Perú.

En ese proceso, la innovación cumple un rol fundamental, pues el desafío ya no es solo identificar oportunidades, sino también acelerar la adopción de herramientas que generen impactos medibles dentro de las operaciones.

Esto es especialmente relevante en un sector donde la competitividad y la sostenibilidad avanzan cada vez más de la mano, por lo que la capacidad de probar, adaptar y escalar soluciones será determinante para construir una minería más eficiente, resiliente y preparada para los desafíos del futuro.