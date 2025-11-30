Instituto Nacional de la Calidad acredita laboratorio del Senasa que mejora confiabilidad

El presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, entrega a la jefa del Senasa, Vilma Gutarra García, la acreditación “NTP ISO/IEC 17025:2017” al laboratorio de ensayo de la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal (UCDSA). - Andina/Cortesía

Lima 30 Nov. (ANDINA) -

El Instituto Nacional de Calidad (Inacal), otorgó la acreditación “NTP ISO/IEC 17025:2017” al laboratorio de ensayo de la Unidad del Centro de Diagnóstico de Sanidad Animal (UCDSA) del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

Esta acreditación es válida para cinco métodos de ensayo de biología molecular aplicados a la matriz de suero sanguíneo animal.

Este reconocimiento, emitido por la Dirección de Acreditación del Inacal,consolida al Senasa como una entidad de alta competencia técnica en el monitoreo de la sanidad animal, fortaleciendo la confiabilidad de los resultadosque sustentan las decisiones del Estado en materia sanitaria y agropecuaria.La entrega oficial del Certificado de Acreditación se realizó hoy en una ceremonia protocolar, donde el presidente ejecutivo del Inacal, César José Bernabé Pérez, hizo entrega del documento a la jefa del Senasa, Vilma Gutarra García.

El evento contó con la participación de autoridades y representantes del Midagri, Mincetur y otras instituciones vinculadas al Sistema Nacional para la Calidad y sanidad agropecuaria.

La acreditación comprende los métodos de detección de anticuerpos frente a la brucelosis bovina (causada por Brucella abortus, Brucella melitensis y Brucella suis), así como la identificación de los virus de fiebre aftosa, influenza aviar (virus A) y peste porcina clásica y africana.El cumplimiento de la norma NTP ISO/IEC 17025:2017 garantiza que todas las mediciones se realicen con equipos calibrados, métodos validados y personal altamente competente, asegurando resultados técnicamente sólidos y reproducibles.

Este avance constituye un hito estratégico para la vigilancia de la sanidad animal en el Perú, al mejorar la precisión y confiabilidad de los métodos de ensayo utilizados por el Senasa.

Con ello, se refuerza la capacidad del Estado para detectar enfermedades que afectan al ganado y pueden transmitirse al ser humano, reduciendo riesgos para la salud pública y fortaleciendo la seguridad alimentaria.El laboratorio acreditado operará dentro del alcance autorizado y estará sujeto al seguimiento regular del Inacal, a fin de verificar el mantenimiento de la conformidad con los requisitos de la norma técnica.

Asimismo, se prevé que esta acreditación contribuya al fortalecimiento de la infraestructura analítica nacional y facilite, en el futuro, la incorporación de nuevos métodos y matrices conforme la capacidad técnica del laboratorio continúe desarrollándose.Finalmente, el Inacal invita al sector agropecuario, autoridades regionales y servicios de sanidad a utilizar laboratorios acreditados, como parte del esfuerzo nacional por garantizar una sanidad animal sólida y una salud pública protegida.