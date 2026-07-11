La integridad une a grandes empresas y Pymes para fortalecer cadenas de valor sostenibles

Andina/Difusión

Lima 11 Jul. (ANDINA) -

Reafirmando su compromiso con la promoción de una cultura de transparencia y buenas prácticas empresariales en el país la asociación Empresarios por la Integridad realizó, por segundo año consecutivo, un encuentro con pequeñas y medianas empresas (Pymes).

Estas pequeñas y medianas empresas forman parte de las cadenas de suministro de grandes compañías y culminaron con éxito los tres niveles del programa Fortaleciendo la Integridad en las Pymes, obteniendo la Certificación Antisoborno que otorga la asociación.

El evento se consolidó como un espacio para demostrar que la ética empresarial no solo fortalece la reputación corporativa, sino que también impulsa el desarrollo sostenible y genera mayores oportunidades de negocio para las Pymes.

La jornada fue inaugurada por Mariela García de Fabbri, presidenta de Empresarios por la Integridad y gerente general y directora de Ferreycorp, quien destacó la evolución del programa desde su creación y resaltó que cerca de 400 Pymes ya han sido parte de esta iniciativa, fortaleciendo sus estándares de integridad y competitividad.

Posteriormente se desarrolló el conversatorio "La integridad como ventaja competitiva", un espacio de intercambio de experiencias sobre la implementación de estándares éticos en las organizaciones.

Participaron Melissa Barreda, oficial de Cumplimiento de Gas Natural de Lima y Callao (Calidda); Diego Reyes, director de Cadena de Suministro y Riesgos y oficial de Cumplimiento de Cementos Pacasmayo; así como Emperatriz Campos, directora ejecutiva de Ceyca Servicios Generales y Construcción (Ceyca), y Víctor Vela, gerente general de Transporte y Servicios Levitas (Levitas).

Durante el panel, los representantes de Cálidda y Cementos Pacasmayo explicaron que promover programas de integridad entre sus proveedores fortalece toda la cadena de valor, reduce significativamente los riesgos y permite priorizar relaciones comerciales con aquellas Pymes que demuestran un compromiso comprobado con la ética y la prevención de delitos.

A su turno, los representantes de Ceyca y Levitas compartieron los principales desafíos que enfrentaron durante la implementación de sus modelos de prevención del soborno y coincidieron en que el mayor beneficio fue el cambio cultural logrado dentro de sus organizaciones, además del fortalecimiento de su reputación y la generación de nuevas oportunidades comerciales.

Uno de los momentos más destacados de la jornada fue el reconocimiento a las 25 Pymes certificadas por Empresarios por la Integridad, un distintivo que acredita el cumplimiento de altos estándares de integridad, verificados mediante auditorías realizadas por un tercero independiente.

Como parte de la agenda también se desarrolló un espacio de exposición y networking, donde las Pymes certificadas presentaron directamente su oferta comercial a representantes de grandes empresas potencialmente compradoras de bienes y servicios, generando oportunidades concretas para fortalecer vínculos comerciales y ampliar su participación en nuevas cadenas de suministro.

En la parte final del encuentro, Carolina Ormeño, jefe de Cumplimiento de Inversiones Centenario, y Víctor Recuenco, subgerente de Logística del Grupo Sandoval – Aeropuertos del Perú, presentaron el informe técnico del Grupo de Trabajo "Ética e Integridad en la Cadena de Suministro", integrado por representantes de empresas asociadas a Empresarios por la Integridad. Durante la exposición dieron a conocer los incentivos que las grandes empresas vienen promoviendo para las pymes que incorporan estándares de integridad en sus procesos, poniendo en valor estos requisitos como un factor diferenciador en la contratación privada.

Con este encuentro Empresarios por la Integridad reafirma que la lucha contra la corrupción y la promoción de una conducta empresarial responsable no son exclusivas de las grandes corporaciones, sino herramientas estratégicas que permiten a las pymes crecer, fortalecer su competitividad y posicionarse con mayores garantías en un mercado cada vez más exigente.