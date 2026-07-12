Inteligencia artificial obliga a empresas a capacitar más para evitar rezago laboral

Andina/Héctor Vinces

Lima 12 Jul. (ANDINA) -

La acelerada incorporación de herramientas de inteligencia artificial está transformando los procesos de negocio en empresas de todos los sectores. Sin embargo, junto con los avances en productividad también emerge un nuevo desafío para las organizaciones: el temor de muchos profesionales a quedar rezagados frente al cambio tecnológico, un fenómeno conocido como FOBO (Fear of Becoming Obsolete).

Mientras más compañías automatizan tareas y optimizan procesos mediante inteligencia artificial, muchos trabajadores perciben que sus conocimientos y experiencia podrían perder valor si no actualizan sus competencias. Esta percepción comienza a convertirse en un factor que las empresas deben gestionar para sostener su productividad y competitividad.

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"A este fenómeno se le conoce como FOBO (Fear of Becoming Obsolete), el temor a perder relevancia profesional frente al avance tecnológico. El desafío para las empresas ya no consiste únicamente en incorporar inteligencia artificial, sino en desarrollar las capacidades de sus equipos para que puedan trabajar junto a ella", afirma María Jesús Lamarca, CMO & Corporate Affairs de Rankmi, software de gestión de talento. La especialista señala que algunas de las principales señales que pueden indicar la presencia de este fenómeno son:

- Sentir la necesidad de aprender cada nueva herramienta de inteligencia artificial para no quedarse atrás.

- Preocuparse porque algunas de las funciones que desempeña puedan ser automatizadas en cualquier momento.

- Trabajar o exigirse más para demostrar que se sigue siendo indispensable.

- Comparar constantemente el propio desempeño con la velocidad o capacidad de las herramientas de IA.

- Percibir que la experiencia o trayectoria profesional pierde valor frente al avance de la tecnología.

"La respuesta no está en competir con la inteligencia artificial, sino en cultivar aquello que la tecnología no puede replicar. El criterio, la intuición, la creatividad y la capacidad de interpretar el contexto seguirán siendo el verdadero diferencial humano. Pensar, dudar e incluso equivocarse continúan siendo capacidades exclusivamente humanas", sostiene la revista The Human Code by Rankmi.

Comprender fenómenos como el FOBO permitirá que las empresas gestionen con mayor anticipación los efectos de la transformación digital sobre su capital humano. Más allá de adoptar nuevas tecnologías, el desafío estará en desarrollar talento capaz de adaptarse al cambio y convertir la inteligencia artificial en una ventaja competitiva para el negocio.

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