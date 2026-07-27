¿Cómo la inteligencia artificial está redefiniendo el comportamiento del consumidor?

Andina/Héctor Vinces

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Durante años hablamos de cómo la tecnología cambiaría la forma de trabajar; sin embargo, hoy, la inteligencia artificial (IA) está modificando la manera en que las personas buscan información, toman decisiones y construyen confianza. Cada vez que alguien le pregunta a una herramienta de IA qué celular comprar, qué ruta tomar, dónde invertir su dinero o qué destino visitar en vacaciones, está ocurriendo algo que va más allá de una simple consulta tecnológica.

Según estudios recientes de McKinsey, millones de consumidores ya utilizan herramientas de inteligencia artificial para investigar productos, comparar alternativas y descubrir nuevas opciones antes de realizar una compra. Pero el verdadero fenómeno no está en el uso de la tecnología, sino en cómo esa tecnología comienza a influir en nuestros comportamientos cotidianos.

-Elmer Cuba: la meta es lograr que el crecimiento del Perú se refleje en mejores empleos

Para Andrés Méndez, director de Experiencia de Clientes y Transformación Digital de Konecta Perú, la conversación no debería centrarse únicamente en lo que la inteligencia artificial puede hacer, sino en cómo está modificando las expectativas de las personas.

“Estamos empezando a delegar parte de nuestras decisiones a sistemas inteligentes. Durante décadas buscamos información para tomar decisiones. Ahora comenzamos a pedir recomendaciones directamente a sistemas capaces de analizar miles de opciones en segundos. La gran transformación no es tecnológica; es cultural. Está cambiando la manera en que confiamos, elegimos y actuamos”, señala.

A partir de esta evolución, el especialista comparte cinco cambios que las empresas deberían observar con atención:

1. Los consumidores ya no buscan información, buscan criterio. Antes una búsqueda entregaba cientos de resultados para analizar. Hoy muchas personas prefieren recibir una recomendación concreta, lo que significa que el valor no está solamente en tener información disponible, sino en ayudar a interpretarla y convertirla en decisiones.

2. La paciencia se está convirtiendo en un recurso escaso. Cuando una inteligencia artificial puede responder en segundos, cualquier proceso complejo, lento o burocrático comienza a percibirse como una mala experiencia. Las expectativas de velocidad están aumentando en prácticamente todos los sectores.

3. La confianza se convierte en el principal diferencial. A medida que los consumidores utilizan más sistemas inteligentes para tomar decisiones, las marcas deberán trabajar más que nunca en construir credibilidad. En un entorno saturado de información, la confianza tendrá más valor que la visibilidad.

4. La personalización deja de ser una ventaja competitiva. Durante años personalizar fue una forma de diferenciarse, pero ahora es expectativa básica. Los consumidores esperan que las empresas entiendan sus necesidades, preferencias y contexto sin tener que explicarlo constantemente.

5. La experiencia empieza antes del contacto con la marca. Cada vez más decisiones se toman antes de visitar una tienda, ingresar a una página web o hablar con un asesor. Los consumidores llegan más informados, con opiniones formadas e incluso con recomendaciones generadas por inteligencia artificial.

Para Méndez, este escenario plantea una reflexión relevante para las organizaciones. “Muchas empresas siguen preguntándose cómo incorporar inteligencia artificial a sus procesos. Tal vez la pregunta correcta sea otra: ¿estamos entendiendo cómo está cambiando nuestro cliente? Porque la tecnología avanza rápido, pero las compañías que realmente tendrán ventaja serán las que comprendan antes la evolución de las personas”.

La inteligencia artificial seguirá transformando industrias, productos y modelos de negocio. Sin embargo, el cambio más profundo podría estar ocurriendo en un lugar menos visible: la forma en que los seres humanos toman decisiones. Y entender esa transformación será tan importante como adoptar cualquier nueva tecnología.

googletag.cmd.push(function () { googletag.display('top3_ad'); });