Inteligencia artificial reta a compañías a tomar mejores decisiones y anticipar riesgos

Andina/Difusión

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La inteligencia artificial (IA) ya demostró su capacidad para automatizar procesos y optimizar tareas repetitivas. Ahora comienza una nueva etapa: ayudar a las empresas a interpretar grandes volúmenes de información para tomar mejores decisiones sobre el talento, anticipar riesgos y responder con mayor rapidez a los desafíos del negocio.

Recursos Humanos es una de las primeras áreas donde esta transformación ya empieza a hacerse visible. Procesos que antes requerían revisar múltiples reportes, consolidar información de distintas fuentes y analizar indicadores de forma manual hoy pueden realizarse en cuestión de segundos, permitiendo identificar patrones y respaldar decisiones con información más precisa. De esta manera, el análisis de datos comienza a complementar, y no reemplazar, el criterio humano en la gestión de personas.

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"La inteligencia artificial está ampliando su rol dentro de las empresas. Si en una primera etapa se enfocó en automatizar procesos, ahora comienza a utilizarse para fortalecer la toma de decisiones. Ese cambio representa una oportunidad para que Recursos Humanos evolucione de un rol operativo hacia uno mucho más estratégico dentro de las organizaciones", señala Daniel Abusabal, Country Manager de Talana Perú.

Este cambio también está redefiniendo el liderazgo. En un entorno donde las organizaciones generan cada vez más información, la capacidad de interpretarla y convertirla en acciones concretas comienza a ser tan importante como la experiencia o el conocimiento técnico.

"Las empresas generan miles de datos sobre sus colaboradores todos los días, pero muchas aún tienen dificultades para convertir esa información en acciones concretas. La IA permite identificar patrones, anticipar riesgos y responder preguntas que antes tomaban horas o incluso días. Más que reemplazar el criterio humano, entrega mejores herramientas para decidir con mayor rapidez y confianza", agrega Abusabal.

En ese sentido, se llevará a cabo el evento "NextGen: El futuro de la IA para RR.HH.", encuentro organizado por Talana que tendrá lugar el próximo 21 de julio en Lima y reunirá a cerca de 80 ejecutivos de Recursos Humanos. La jornada contará con la participación de Mario Rodríguez, gerente general de Microsoft Perú; Carlos Andrés Mendoza, General Manager de Cabify Perú; y Jorge Gamero, Director General de ManpowerGroup Chile-Perú y Director de Experis LATAM, quienes compartirán su visión sobre el impacto de la inteligencia artificial en el liderazgo, la gestión del talento y la toma de decisiones.

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