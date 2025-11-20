Inversión en infraestructura de transporte concesionada superó los US$ 937 millones

Solo en octubre, la inversión valorizada en infraestructuras de transporte concesionadas totalizó US$ 65.9 millones. - Andina/Ositrán/Difusión

Lima 20 Nov. (ANDINA) -

Las inversiones valorizadas en las infraestructuras de transporte de uso público concesionadas alcanzaron los 937 millones 274,688 dólares entre enero y octubre de 2025, lo que representa un incremento del 2.5% respecto al mismo periodo de 2024.

Así lo informó el

Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán).

El principal impulsor de las inversiones durante los diez primeros meses del año fue laLínea 2 del Metro de Lima y Callao,que registró un total de 459 millones 64,315 dólares, 31.3% más que en 2024, cuando dinamizó 349 millones 659,691 dólares.

Por su parte,los aeropuertos alcanzaron 348 millones 105,178 dólares,un descenso del 6.8% frente a 2024. Las carreteras registraron 69 millones 458,748 dólares y los puertos sumaron 60 millones 646,447 dólares, mostrando un descenso del 61.8%.

Solo en octubre, la inversión valorizada en infraestructuras de transporte concesionadas totalizó 65 millones 923,658 dólares.El sector con mayor ejecución fue aeropuertos,con 32 millones 609,725 dólares.

Resaltaron los 31.2 millones de dólares dinamizados en elAeropuerto Internacional Jorge Chávez,con inversión directa en mejoras correspondientes al avance del Paquete de Trabajo 3-EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3), y el Primer Grupo de Aeropuertos de Provincia, donde se valorizaron 1.3 millones de dólares por inversiones en mantenimiento periódico de la infraestructura civil del aeropuerto de Pisco, del sistema de transporte de equipaje en todos los aeropuertos y en la rehabilitación del lado aire y optimización del cerco perimétrico del aeropuerto de Pucallpa.

Las carreteras dinamizaron 16 millones 136,920 dólares,de los cuales destacaron las inversiones valorizadas en la Red Vial 6 (avance en la obra Paso a Desnivel San Miguel, obra más desvío temporal), IIRSA Norte (obras del Acta de Acuerdos del Fenómeno del Niño Costero 2017-Paquetes 1, 5, 6 y 7 junto con obras accesorias del Tramo 3: Corral Quemado-Rioja y del Puente Querpón del Tramo 5: Piura-Dv. Olmos)

Asimismo, el avance en las obras para laimplementación de equipamiento electromecánico y de seguridad para la operación del Túnel Ollacheay la obra accesoria por seguridad vial en el Tramo Asillo-San Antón en IIRSA Sur Tramo 4.

En el sector portuario se ejecutaron 11 millones 641,208 dólares,de los cuales 10.7 millones corresponden al avance de las obras a la suscripción de la Adenda 1 correspondientes a la Etapa 3A así como la nueva zona Sunat en el almacén K del Terminal Norte Multipropósito del Callao.

Finalmente, los avances en la Línea 2 del Metro dinamizaron 5 millones 535,805 dólares en inversiones valorizadas por material de estaciones de sistemas ferroviarios del Tramo 6, fabricación de dovelas, inversiones en arquitectura, inserción urbana en diversas estaciones, así como inversiones en obras civiles.

