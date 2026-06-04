Inversión en infraestructura de transporte creció 85.2% entre enero y abril de este año

Andina/Difusión

Lima 5 Jun. (ANDINA) -

El Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositran) informó que las inversiones valorizadas en las infraestructuras concesionadas de carreteras, puertos, aeropuertos, vías férreas y metros alcanzaron los 479.5 millones de dólares entre enero y abril del 2026, lo que representa un crecimiento de 85.2% respecto a los 258.9 millones registrados en el mismo periodo del año anterior.

Solo en abril, las concesionarias bajo supervisión del Ositran valorizaron 115 millones de dólares, cifra que quintuplica los 18.8 millones del mismo mes del 2025.

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El impulso provino principalmente del sector aeroportuario, que registró inversiones por 61.4 millones de dólares, diez veces más que en abril de 2025. Destacan las inversiones ejecutadas por Lima Airport Partners (51.4 millones) en inversión directa, relacionadas con el avance de la Mejora A-20-P006-20 “Paquete de Trabajo 3 - EPC Terminal, Plataforma y Accesos (WP3)”; y por Aeropuertos del Perú (AdP), que valorizó 9.9 millones, principalmente por el mantenimiento periódico de los sistemas eléctricos de los aeropuertos de Cajamarca, Chachapoyas, Tarapoto, Trujillo, Anta, Iquitos, Pisco y Pucallpa, así como por el mantenimiento periódico de pavimentos del lado aire del Aeropuerto de Cajamarca.

Las inversiones en ferrocarriles y el Metro de Lima y Callao aportaron 46.8 millones de dólares en abril, superior a los 6.1 millones del mismo mes del año pasado, y acumulan 173.3 millones en lo que va del 2026. Las concesionarias viales, por su parte, valorizaron 6.6 millones en el mes, el doble que en abril del 2025.

En el sector de ferrocarriles y metros, las inversiones de abril sumaron 46.8 millones de dólares, ejecutadas íntegramente por la concesionaria de la Línea 2 del Metro de Lima y Callao. Estas correspondieron a la adquisición de equipamiento electromecánico; aprovisionamiento de vigas prefabricadas y superestructura de vía; instalación de pozos de ventilación; construcción de la superestructura e instalación del túnel con equilibrio de presión de tierras en el tramo Estación San Juan de Dios–Estación Bolognesi y del túnel con PBM en el tramo Estación Insurgentes–Estación Buenos Aires; así como a obras civiles en las estaciones Bocanegra, Carmen de la Legua, Morales Duárez, Tingo María y Parque Murillo. Asimismo, incluyeron inversiones para la inserción urbana, arquitectura e instalaciones y material rodante.

Esta cifra, que sextuplicó lo registrado en el mismo mes de 2025, elevó el acumulado del rubro a 173.3 millones de dólares en lo que va de 2026.

Por su parte, las concesionarias viales valorizaron 6.6 millones. En este sector, destacaron las inversiones ejecutadas en la Autopista del Sol, por 2.89 millones de dólares, referidas al avance de las Obras Obligatorias Evitamiento Chiclayo Zona Norte, Puente Lambayeque e Intercambio Vial

Asimismo, IIRSA Norte ejecutó 1.86 millones de dólares, principalmente en obras accesorias efectuadas en el Tramo 1 Yurimaguas-Tarapoto y en el Tramo 3 Corral Quemado-Rioja; mientras que IIRSA Sur Tramo 4 (Azángaro-Inambari) registró inversiones por 1.79 millones, asociadas al avance de la obra accesoria por seguridad vial “Reemplazo de guardavías por barreras de seguridad” y al mejoramiento del subtramo Asillo-San Antón.

El acumulado de inversiones viales entre enero y abril de 2026 alcanzó los 42.9 millones de dólares.

En tanto, en el sector portuario se registraron inversiones por 316,436 dólares en abril, ejecutadas por DP World Callao y APM Terminals. Con este resultado, el acumulado anual del sector portuario sumó 6.5 millones.

Desde el inicio de los contratos de concesión hasta el 30 de abril del 2026, la inversión acumulada ascendió a 14,404.4 millones de dólares, este monto equivale al 65.30% de los compromisos totales de inversión, que suman 22,058.4 millones. En avance por sector, las carreteras lideran con 83.20% de sus compromisos ejecutados, seguidas por ferrocarriles y metro (75.96%), aeropuertos (65.58%) y puertos (57.02%).

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