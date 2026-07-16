Archivo - Perú.- Inversión minera en Perú suma US$ 2,633 millones en primeros 5 meses de 2026 y crece 43.6% - Andina/Difusión - Archivo

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

Las inversiones mineras alcanzaron los 2,633.6 millones de dólares de enero a mayo del presente año, registrando un crecimiento de 43.6% frente al mismo periodo de 2025, cuando sumó 1,833.5 millones, según cifras del Ministerio de Energía y Minas (Minem).

A nivel de departamentos, la inversión minera destacó en Arequipa, Ica, Moquegua y Áncash, que en conjunto acumularon el 50.6%; es decir, más de la mitad del total nacional.

En cuanto al desagregado por empresas resaltaron las inversiones de Southern Perú con 375.2 millones de dólares (98.3%), Shougang Hierro Perú con 262.4 millones de dólares (156.3%), Antamina con 210.8 millones de dólares (26%), Las Bambas con 199.9 millones de dólares (39.7%), Cerro Verde con 135.1 millones de dólares (4.7%) y Antapaccay con 118.1 millones de dólares (188%).

La inversión en el rubro de Infraestructura alcanzó un crecimiento de 80.2% de enero a mayo de este año respecto a similar periodo de 2025, debido a importantes desembolsos en la ampliación y optimización de las principales operaciones mineras del país.

En cuanto a la inversión en el rubro Equipamiento Minero, en términos acumulados (enero-mayo de 2026), totalizó una cifra superior en 14.4% frente a igual periodo de 2025, por la renovación de flota minera, modernización de maquinaria especializada e incorporación de equipos de mayor capacidad operativa y eficiencia tecnológica.

En el rubro de Exploración, la inversión ejecutada a mayo del presente año logró un crecimiento de 5.2% en relación con similar periodo de 2025.

La inversión en el rubro de Desarrollo y Preparación reportó un crecimiento de 88.3% de enero a mayo de este año respecto a igual lapso del 2025.

Mientras la inversión en el rubro Planta de Beneficio alcanzó un incremento de 16.7% de enero a mayo de 2026 en comparación con similar periodo del año previo.

En el rubro Otros las inversiones registraron un crecimiento de 55.8% de enero a mayo del presente año frente a igual lapso de 2025.

(FIN) CNA/JJN