Inversiones suizas en Perú sumaron más de US$ 6,000 millones en dos años [Entrevista]

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 26 May. (ANDINA) -

El comercio bilateral y el flujo de inversiones entre el Perú y Suiza atraviesan un periodo de notable dinamismo, consolidando al país helvético como un socio estratégico clave en diversos frentes económicos.

Hay creciente interés del mercado por los productos agrícolas no tradicionales y los denominados superfoods, destaca el embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier, en una entrevista para el Diario OficialEl Peruano.

–Suiza importa oro del Perú, ¿cuánto proviene de la pequeña minería?

–Tal vez no somos el mayor importador aurífero porque hay tres o cuatro países antes que nosotros, pero importamos una cantidad bastante grande de oro (alrededor de 2,500 millones de dólares), mayormente de las grandes mineras formales y una porción menor de la minería artesanal y pequeña minería (MAPE) formalizada.

Creo que este sector comercial podría aumentar porque, ciertamente, se registra una demanda en Suiza.

–¿Cuál es la percepción que se tiene de la pequeña minería?

–Pienso que la MAPE apoya el desarrollo social cuando está bien ejecutada porque, además, reduce las preocupaciones ambientales causadas por la extracción ilegal que daña el ecosistema.La meta es trazar la ruta hacia una óptima actividad formalizada debido a que posee un espacio comercial asegurado; esto se ha comprobado mediante las experiencias de la iniciativa Swiss Better Gold para el oro responsable, la cual demuestra que desde el momento en que dicho sector se formaliza con el respaldo estatal y la cooperación técnica logra acceder al mercado helvético.

–¿Los mineros artesanales tendrían que organizarse y agruparse para vender su producción con mejores condiciones?

–Las experiencias que hemos tenido nos muestran cooperativas donde los mineros artesanales se pueden juntar. Siempre menciono el ejemplo del cacao, producido en zonas donde había mucha coca y ahora hay plantaciones cacaoteras manejadas por cooperativas organizadas.

Lo más importante para la MAPE es el tema de trazabilidad, transparencia y responsabilidad, para lo cual organizarse resulta fundamental y creo que el Estado tiene que jugar su papel en esto porque no es suficiente tener los reglamentos, también se necesita la fiscalización posterior.

–Sería importante saber qué ventajas tiene un minero formal…

–Si un productor avanza hacia la formalidad, recibirá una pequeña prima en el precio del metal; la otra ventaja radica en la adquisición directa, es decir, sin intermediarios, lo cual constituye un incentivo.

Claramente, la gran mayoría del oro importado proviene de la gran minería, pero también del sector artesanal, debido a que las corporaciones mayoristas abastecen parte de su stock mediante compras a la pequeña escala.

–Considerando los estándares ambientales y sociales…

–Exactamente. En ese sentido, creemos que no son suficientes los documentos exigidos para el Registro Integral de Formalización Minera (Reinfo) y que se requieren altos estándares de control posterior, con lo cual la ruta quedaría definida para el crecimiento de la MAPE.

–Pasando a un tema general, ¿cuál es la percepción de Suiza sobre el Perú como destino de inversiones?

–Tengo buenas noticias para usted: las inversiones helvéticas han crecido de manera impresionante en los dos últimos años, sumando un stock de más de 6,000 millones de dólares en el Perú, orientadas a los sectores de infraestructura e industria.

–¿Hay nuevas empresas suizas que quieran invertir en el Perú?

–Las grandes compañías helvéticas operan en el mercado local con importantes proyectos de inversión. Suiza siempre ha apostado por el país y, de mantenerse las condiciones macroeconómicas favorables junto al respeto de los acuerdos comerciales, el potencial de crecimiento es alto.

–¿Cuáles son los sectores que atraen mayor interés?

–Por ejemplo, la infraestructura es un sector al que Suiza definitivamente presta mayor atención, sobre todo en el mecanismo de asociaciones público-privadas (APP), donde se aprecian múltiples posibilidades.

–¿Qué tipo de proyectos?

–Específicamente túneles, ferrocarriles (incluyendo líneas del metro), teleféricos y proyectos de dicha índole.

–¿Hay interés por parte de las entidades financieras suizas para ingresar al Perú?

–El mercado peruano ya se encuentra cubierto por otros actores; no obstante, por el momento se observan mayores posibilidades en infraestructura e industria. El Perú posee una ventaja definitiva para desarrollar cadenas de valor –como las consolidadas en el cacao y el café–, modelo replicable para el sector del oro de la MAPE.

–En cuanto al comercio bilateral, ¿cuáles son los productos peruanos con mayor demanda en el mercado suizo?

–Es de conocimiento público el éxito del cacao, pero también han registrado un crecimiento notable durante los últimos años el mango, el banano orgánico, los arándanos y los llamados superfoods (quinua, maca y camu-camu, entre otros); bienes agrícolas que se consolidan con éxito en el mercado helvético.

Memorando de entendimiento

Los gobiernos del Perú y Suiza suscribirán un memorando de entendimiento sobre minería responsable, con el objetivo de fortalecer las capacidades del Estado y mejorar las políticas públicas respecto a la MAPE.

Una visión compartida respecto al desarrollo sectorial se reflejará en el próximo memorando de entendimiento por suscribirse con el Ministerio de Energía y Minas (Minem), señaló el embajador de Suiza en el Perú, Paul Garnier.

Este documento marcará el inicio de una etapa de cooperación enfocada en promover el diálogo político, fortalecer las capacidades estatales y generar evidencia técnica que optimice las políticas públicas en torno a la MAPE, añadió el diplomático.

El funcionario sostuvo que la presentación del documento representa una ruta para avanzar hacia una explotación artesanal y de pequeña escala que sea formal, productiva y responsable.

El texto, elaborado en el ámbito del proyecto Perú Debate 2026 y con la participación del sector privado y la academia, busca consolidar un espacio de diálogo técnico con miras al período 2026-2031, de acuerdo con lo manifestado por la autoridad, agregó.

(FIN) DOP / WRR

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