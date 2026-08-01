Invertirán US$ 21.5 millones en proyecto de vivienda social en Chorrillos

Archivo - - Andina/Mercado Inmobiliario Continúa Con Sólido

Lima 1 Ago. (ANDINA) -

El Grupo Santa María anunció una inversión de 21.5 millones de dólares para desarrollar Solaris, su primer proyecto de vivienda de interés social (VIS) en el distrito de Chorrillos, el cual contempla la construcción de más de 360 departamentos.

La empresa indicó que el proyecto busca ampliar la oferta de vivienda dirigida a familias que buscan adquirir su primer departamento, en un contexto marcado por el déficit habitacional en el país.

Solaris estará ubicado en el jirón Comunidad Industrial, cerca de la avenida Prolongación Huaylas, y será ejecutado en tres etapas. Contará con departamentos de dos y tres dormitorios, con áreas que van desde los 50 hasta los 136 metros cuadrados.

El condominio dispondrá de más de 2,500 metros cuadrados de áreas libres, además de un parque interno, cancha deportiva y más de diez áreas comunes, entre ellas espacios de coworking, sala de cine, sala para niños, terraza con parrillas, alameda interior y zona para mascotas.

Asimismo, los compradores podrán acceder a alternativas de financiamiento mediante el programa MiVivienda.

La gerente de Marketing del Grupo Santa María, Brenda Aching, señaló que el proyecto responde a la demanda de viviendas con espacios funcionales y áreas comunes que complementen las necesidades de las familias.

Según la ejecutiva, el proyecto está dirigido principalmente a personas de entre 25 y 35 años, como jóvenes profesionales, parejas y familias interesadas en adquirir su primera vivienda.

Agregó que, además del precio, los compradores priorizan aspectos como la ubicación, la distribución de los espacios, la seguridad, las facilidades de financiamiento y la disponibilidad de áreas comunes.