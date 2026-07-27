Invierno tardío en Lima: ¿Cómo pueden las empresas adaptarse para no perder ganancias?

Andina/Ricardo Cuba

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

Aunque el invierno ya comenzó en el calendario, las temperaturas en la costa peruana se mantienen por encima de lo habitual. Según datos expuestos en la plataforma del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), entre julio y septiembre las temperaturas del aire en la costa peruana se mantendrían por encima de sus valores normales debido a la continuidad del fenómeno de El Niño Costero.

Si bien este evento también exige mantener la atención frente a sus posibles impactos en distintas regiones del país, en las ciudades de la costa ya empieza a generar un efecto más inmediato. Este escenario plantea un reto para las micro y pequeñas empresas (mypes), especialmente para aquellos negocios que suelen planificar sus ventas en función de campañas estacionales.

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En un país donde, según cifras publicadas en la plataforma del Ministerio de la Producción (Produce), las mypes representan el 99.2% de las empresas formales y generan más de 10 millones de empleos, adaptarse con rapidez puede marcar la diferencia.

"Las pequeñas empresas están muy expuestas a los cambios del entorno. Cuando una temporada se comporta de manera distinta a la esperada, también cambian las decisiones de compra de los consumidores. Por eso, la capacidad de adaptación se vuelve un factor clave para mantener la competitividad y proteger la rentabilidad del negocio", explica Jhonny Jacinto, docente de la carrera de Administración de Empresas de Cibertec.

Ante un invierno que aún no termina de instalarse, el especialista comparte cinco recomendaciones para que los pequeños negocios puedan responder de manera más eficiente.

1. Monitorear las ventas con mayor frecuencia. Las proyecciones de una campaña cambian rápidamente cuando el comportamiento del consumidor se modifica. Revisar qué productos tienen mayor salida y cuáles están perdiendo dinamismo permite tomar decisiones oportunas.

2. Evitar el sobrestock de productos estacionales. Comprar grandes cantidades de productos asociados al invierno puede afectar la liquidez del negocio si la demanda no llega. Es recomendable realizar reposiciones más graduales y priorizar la rotación del inventario disponible.

3. Incorporar productos de media estación. Un invierno más cálido abre espacio para artículos versátiles, como prendas ligeras o productos que puedan utilizarse durante un periodo más amplio del año. Diversificar la oferta permite responder a las nuevas preferencias de los consumidores.

4. Aprovechar los canales digitales para impulsar las ventas. Las redes sociales y las plataformas de venta en línea permiten reaccionar con rapidez ante los cambios del mercado. Promociones específicas, campañas de corta duración o contenidos enfocados en productos con mayor demanda pueden ayudar a mantener el movimiento comercial.

5. Utilizar la información para anticiparse a los cambios. Seguir los reportes climáticos y analizar el comportamiento de las ventas puede convertirse en una ventaja competitiva. Las empresas que toman decisiones basadas en información tienen más posibilidades de ajustar su estrategia a tiempo y encontrar oportunidades en medio de la incertidumbre.

"Los negocios que reaccionan más rápido ante los cambios del entorno suelen ser los que mejor atraviesan los periodos de incertidumbre. Ajustar el inventario, revisar constantemente la demanda y tomar decisiones basadas en información puede marcar la diferencia entre perder una campaña o encontrar nuevas oportunidades de crecimiento.", agrega Jacinto.

Aunque el invierno aún no se siente con la intensidad de otros años, las pequeñas empresas tienen la oportunidad de replantear su estrategia y responder de manera más ágil a un entorno cambiante. En un mercado cada vez más dinámico, la capacidad de adaptación puede convertirse en uno de los principales aliados para proteger las ventas y fortalecer el negocio.

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