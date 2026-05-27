IPE: Deberíamos sentar las bases para crecer a tasas superiores a partir del 2027

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Lima 27 May. (ANDINA) -

Si bien se proyecta un crecimiento de entre 3.5% y 4% para el cierre del presente año, el potencial productivo permite aspirar a tasas superiores a partir del 2027, sostuvo el director del Instituto Peruano de Economía (IPE), Diego Macera.

"Ojalá pudiéramos tener una tasa de expansión del 5%, lo cual nos posibilitaría duplicar el nivel de ingresos en 15 años en vez de 25", comentó.

El economista recordó que hace quince años la producción global avanzaba a un ritmo de 6% o 7% anual con cotizaciones mineras inferiores a las actuales.

Enfatizó la necesidad de sentar las bases normativas desde ahora para retomar dicho rumbo, el cual calificó como el único camino sostenible para consolidar la clase media y reducir la pobreza.

Los datos oficiales más recientes respaldan la percepción de un avance en la actividad productiva.

Evolución del PBI

El Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) informó que en el primer trimestre de 2026 el producto bruto interno (PBI) registró un crecimiento de 3.5% con relación al similar trimestre del año anterior.

De acuerdo con el informe técnico de la institución estadística, este desempeño favorable estuvo sustentado de manera directa en el incremento de la demanda interna, la cual anotó una expansión de 7% impulsada por el dinamismo de la inversión privada y el consumo de los hogares.

Asimismo, en términos desestacionalizados, la producción global anotó una tasa de crecimiento de 1% respecto al trimestre inmediato anterior.

La formación bruta de capital fijo se convirtió en un pilar clave del crecimiento trimestral al registrar un aumento de 11.9%, liderada por el excelente desempeño de la inversión privada, la cual trepó 15.9% debido a obras de ingeniería civil y edificaciones.

Por su parte, el consumo final privado registró una variación positiva de 3.6% en comparación con igual periodo del año previo.

Según los resultados de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN) del INEI, este incremento estuvo asociado a una mejora en las condiciones del mercado laboral formal, reflejada en una expansión del empleo urbano de 1.8% y en un repunte nominal de los ingresos del trabajo de 9.7%.

Largo plazo

Pese a este dinamismo inicial, el ejecutivo del IPE recalcó la importancia de la estabilidad gubernamental para asegurar la continuidad de los capitales de largo plazo, al manifestar que la alta rotación en el Poder Ejecutivo dificulta la agenda de reformas profundas.

Asimismo, cuestionó la rigidez de la regulación laboral vigente, argumentando que excluye a la gran mayoría de trabajadores informales, especialmente a los jóvenes, cuya tasa de informalidad laboral alcanza el 90%.

Frente a este escenario, planteó optimizar la articulación entre las instituciones educativas regionales y los gremios empresariales con el fin de alinear la oferta profesional con la demanda real del mercado productivo.

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