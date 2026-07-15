IPE: economía peruana crecería más de 3% en 2026 pese a impacto de Fenómeno El Niño

Archivo - Perú.- IPE: economía peruana crecería más de 3% en 2026 pese al impacto de El Niño - Andina/Daniel Bracamonte - Archivo

Lima 15 Jul. (ANDINA) -

La economía peruana mantendría un crecimiento superior al 3% en el 2026, pese al impacto que el Fenómeno El Niño tendría sobre actividades primarias como la pesca y la agricultura durante la segunda mitad del año, estimó la economista senior del Instituto Peruano de Economía (IPE), Paola Herrera.

Explicó que el principal riesgo para los próximos meses proviene de los efectos climáticos que afectarían principalmente la pesca y la agricultura entre finales del tercer trimestre e inicios del cuarto trimestre.

"El principal riesgo que vemos es el fenómeno del Niño, que va a seguir afectando la pesca y el agro. Principalmente, esto se vería a fines de año, más o menos a fines del tercer e inicios del cuarto trimestre", señalóen declaraciones a la agencia Andina.

Indicó que este escenario provocaría que los sectores primarios continúen registrando caídas y que también podrían presentarse efectos negativos sobre otras actividades.

"Los sectores primarios continuarán cayendo y también podría haber ciertos impactos negativos en otros sectores, como transporte y turismo, sobre todo en la zona norte del país, donde se espera que las lluvias sean fuertes y puedan generar daños a la infraestructura", manifestó.

Manufactura primaria explicó mayo

Herrera explicó que el crecimiento de 1.8% registrado por la economía peruana en mayo, por debajo del 2.9% proyectado anteriormente por el IPE, respondió principalmente a una caída mayor a la prevista de la manufactura primaria.

Precisó que este resultado estuvo asociado tanto al desplome de la actividad pesquera como a la menor refinación de metales.

"El dato que ha jalado hacia abajo este crecimiento económico, que por ahí no teníamos completamente mapeado, fue la caída de la manufactura, en particular la refinación de metales, que impactó en la manufactura primaria y está haciendo que el resultado general del PBI primario sea negativo este mes", afirmó.

Explicó que, además de la menor producción de harina y aceite de pescado por la fuerte caída de la pesca, también disminuyó la manufactura de metales debido al menor dinamismo de la actividad minera.

Detalló que esta situación responde al menor nivel de producción registrado en operaciones como Cuajone y Toquepala, de Southern, cuyos minerales son refinados en Ilo.

Añadió que, de no haberse producido esta caída de la manufactura primaria el crecimiento económico de mayo habría superado el 2%.

Asimismo, recordó que la manufactura representa alrededor del 12% del Producto Bruto Interno (PBI), participación que aumenta durante los meses de mayor actividad pesquera.

Sectores no primarios sostienen economía

Pese a la debilidad de los sectores primarios, Herrera destacó que la economía continúa siendo impulsada por las actividades no primarias, especialmente aquellas vinculadas a la inversión y al consumo.

Explicó que la construcción y la manufactura no primaria son actualmente los sectores con mayor dinamismo y registran un crecimiento superior al 5% en lo que va del año.

A ello se suma el buen desempeño del comercio y los servicios, favorecidos por la recuperación del mercado laboral y el aumento de los ingresos de los hogares.

"Los sectores vinculados a la inversión y al consumo están manteniendo su dinamismo y también se sigue esperando que lo mantengan en los próximos meses", indicó.

La economista señaló que estos factores explican que la economía peruana acumule ya 26 meses consecutivos de crecimiento.

No obstante, advirtió que aún existe un amplio margen para que la expansión sea mayor si se ejecutan los grandes proyectos de inversión minera pendientes.

Explicó que el actual contexto internacional presenta precios históricamente elevados para los principales minerales de exportación del Perú, pero que el país no está aprovechando plenamente esa coyuntura.

"Ya deberíamos haber logrado ejecutar los grandes proyectos de inversión que tenemos en cartera minera y eso debería haberse reflejado en una mayor producción minera que hoy no estamos viendo", sostuvo.

Agregó que la falta de ejecución de inversiones, la inestabilidad política y los conflictos sociales han impedido aprovechar plenamente el ciclo favorable de precios internacionales.

El Niño marcará la segunda mitad del año

Respecto a las perspectivas para los próximos meses, Herrera señaló que el impacto observado en mayo responde a factores estacionales relacionados con el fenómeno de El Niño y que episodios similares podrían repetirse durante la segunda campaña de pesca de anchoveta y en la campaña agroexportadora.

Sin embargo, consideró que el resto de sectores continuará mostrando un comportamiento favorable gracias al mayor dinamismo de la inversión privada, la confianza empresarial y la mejora del mercado laboral.

"Hay bastante dinamismo impulsado por un entorno favorable de precios internacionales y también por una mayor confianza empresarial. El consumo también viene siendo impulsado por el mercado laboral y aumentos de ingresos", afirmó.

En ese contexto, indicó que el IPE actualizará este jueves sus proyecciones macroeconómicas y adelantó que la revisión será al alza respecto a la publicada en marzo.

"Esperamos un crecimiento mayor a 3% y la cifra exacta la comentaremos mañana", puntualizó.