IPE: empleo en Lima Metropolitana registra su mayor crecimiento desde 2010

Andina/Ricardo Cuba

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

El empleo en Lima Metropolitana creció 6.7% en el trimestre marzo-mayo de 2026, la tasa más alta registrada desde el primer trimestre de 2010, excluyendo el periodo de recuperación posterior a la pandemia, informó el Instituto Peruano de Economía (IPE).

De acuerdo con el gremio, este resultado equivale a la creación de más de 368,000 puestos de trabajo respecto al mismo periodo del año anterior, según datos de la Encuesta Permanente de Empleo Nacional (EPEN).

El avance estuvo impulsado principalmente por el empleo adecuado, que comprende a las personas que trabajan 35 horas o más por semana y perciben ingresos superiores a una canasta mínima de consumo cercana a 1,300 soles. Esta categoría aumentó 9.6%, la tasa más alta registrada en lo que va del año.

En contraste, el subempleo, considerado una forma de empleo de menor calidad, creció 1.5%, por debajo del ritmo observado el mes previo, cuando avanzó 3.0 %.

Asimismo, el empleo juvenil, correspondiente a la población de entre 14 y 24 años, aumentó 4.4% entre marzo y mayo, acumulando cinco registros consecutivos de crecimiento. Sin embargo, el IPE señaló que aún existen 140,000 jóvenes menos trabajando en comparación con los niveles previos a la pandemia.

Por sectores económicos, el crecimiento del empleo en la capital estuvo liderado por comercio y servicios. El primero avanzó 7.7% y generó 92,000 nuevos puestos de trabajo, mientras que el segundo creció 6.1% e incorporó 192,000 trabajadores.

El ingreso promedio por trabajo en Lima Metropolitana ascendió a 2,317 soles, lo que representó un incremento anual de 3.5% en términos reales. En tanto, la masa salarial, que corresponde a la suma de los ingresos de todos los trabajadores, aumentó 10.4% real, registrando la cuarta expansión de dos dígitos en el año.Economía creció 3.7 % en abril

El IPE destacó además que la economía peruana creció 3.7% en abril de 2026 respecto al mismo mes del año anterior, resultado superior al observado en marzo (3.2%), impulsado por el mayor dinamismo de los sectores no primarios.

El Producto Bruto Interno (PBI) no primario avanzó 5.2%, por encima del 4.5% registrado en marzo. Este desempeño estuvo liderado por la construcción, que creció 12.9% debido a una mayor ejecución de obras privadas, reflejada en el incremento del consumo de cemento de 13.9%, así como por el avance de las obras públicas, que aumentaron 11.2%, principalmente por la ejecución de gobiernos subnacionales.

Asimismo, el sector comercio registró un crecimiento de 7.3%, su mejor resultado desde marzo de 2022, favorecido por una mayor venta de vehículos livianos, pesados y menores, que aumentó 25.2%.

Por su parte, el sector servicios avanzó 2.8%, impulsado por el desempeño de los restaurantes, que crecieron 4.6% debido al mayor consumo en todas sus categorías.

En contraste, el PBI primario cayó 1.6% y acumuló tres meses consecutivos en terreno negativo.

La principal caída se registró en hidrocarburos, cuya producción retrocedió 24.8%, afectada por problemas operativos. El IPE explicó que la producción de gas natural disminuyó 28.9% y la de líquidos de gas natural 14.5%, debido al mantenimiento temporal programado de la Planta Melchorita, que impactó las operaciones de Pluspetrol.

A ello se sumaron las reducciones en agro y minería metálica. El sector agropecuario cayó 1.6% por la menor cosecha de productos como aceituna, papa y café debido a condiciones climáticas desfavorables. En tanto, la minería metálica retrocedió 0.3% por la menor producción de zinc y plomo.

No obstante, este resultado fue parcialmente compensado por el incremento en la producción de cobre en Antamina y Quellaveco, así como por el aumento de la producción de oro en Yanacocha.

Perspectivas

Respecto a mayo, el IPE señaló que los indicadores adelantados muestran resultados mixtos. La demanda total de electricidad creció 5.7%, su mayor incremento desde mayo de 2023, impulsada por el consumo de hogares y pequeñas empresas, que aumentó 9.9%.

Sin embargo, la demanda de electricidad de las empresas mineras disminuyó 2.9%. Asimismo, el índice de Big Data de Consumo de BBVA Research moderó su crecimiento de 13.1% en abril a 9.4% en mayo.

El instituto advirtió que en los próximos meses la economía enfrentará riesgos tanto locales como externos. En el ámbito interno, señaló que entre abril y mayo la confianza empresarial se ubicó en terreno pesimista debido a la incertidumbre asociada al proceso electoral.

Asimismo, indicó que el crecimiento de la inversión durante la segunda mitad del año estará condicionado por los resultados electorales oficiales y su efecto sobre las expectativas empresariales.

En el frente externo, alertó que el incremento de los precios de los combustibles asociado a la coyuntura geopolítica podría afectar la capacidad adquisitiva de las familias. Según recordó, la inflación alcanzó 3.9% en mayo y continuaría por encima del rango meta durante el resto del año.

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