Archivo - Perú.- Impulsan primer estudio nacional para medir la adopción de la metodología BIM en el Perú - Andina/Difusión - Archivo

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

El Gobierno de la presidenta Keiko Fujimori trabajará por preservar la sostenibilidad fiscal del país, destacó el Instituto Peruano de Economía (IPE) a partir de lo expresado por la mandataria durante su Mensaje a la Nación.

"Elmensaje a la nacióndeja en claro que hay una preocupación por la sostenibilidad fiscal. En los últimos años, el Consejo Fiscal ha sido soslayado, pasado por encima, pero el Tribunal Constitucional (TC) ha dado el primer paso y ya cerró la puerta a mayores gastos incluso antes de que asuma Keiko Fujimori", dijo Miguel Alzamora, economista senior del IPE en declaraciones a TV Perú.

ESAN destaca ejes de actual gobierno: generación de empleo y sostenibilidad fiscal

Por otra parte, resaltó que el Gobierno de Keiko Fujimori tendrá un margen importante de maniobra a fin de impulsar la generación de empleo tras los buenos resultados que viene presentando la economía peruana.

"El Gobierno entrante tiene una particularidad y es que va a recibir una economía con cifras positivas. La inversión privada está creciendo a un ritmo importante. Desde el 2011, es el primer Gobierno entrante que recibe la inversión privada con cifras positivas, por lo que hay un margen para impulsarlo aún más y sobre todo generar empleo de calidad", refirió.

Asimismo, en línea con lo mencionado por la mandataria, Miguel Alzamora consideró que el Perú está en condiciones de generar cerca de 250,000 puestos de trabajo anuales o incluso más, por lo que "ahí hay un punto para fomentar condiciones de inversión".

De otro lado, indicó que hay una necesidad de enfrentar con firmeza el flagelo de la inseguridad ciudadana, ya que esta incide directamente en el desempeño económico de las micro y pequeñas empresas (mypes), tanto como el Fenómeno El Niño.

"Hay dos principales riesgos que se han identificado en ell Mensaje a la Nación. La inseguridad ciudadana cada vez se torna como el principal problema del país y segundo el Fenómeno El Niño que afecta a las empresas, hoy en día a los pescadores, en lo que resta del año quizás a los agricultores y a las actividades intensivas en general. En buena parte las mypes son las que mueven la economía y que se vean afectadas por la inseguridad detiene la generación de empleo", dijo Alzamora.

En ese sentido, el economista del IPE sugirió que poder destinar recursos para los sectores pesca y agro va a ser importante.

"El FEN afecta también la infraestructura pública. En el Mensaje a la Nación se hizo mención que la Red Vial Departamental no está pavimentada, por lo que esta podría verse afectada", puntualizó.

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