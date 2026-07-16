IPE revisa al alza proyección de crecimiento de Perú a 3.3% para el 2026 y 3.4% para 2027

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Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El Instituto Peruano de Economía (IPE) revisó al alza sus proyecciones de crecimiento a 3.3% para el 2026 (antes había previsto 2.9%) y a 3.4% para el 2027 (antes 2.8%).

Resaltó que este ajuste se explica principalmente por el crecimiento a una tasa de doble dígito que mostró la inversión privada en la primera mitad del año, el cual se mantendría. Así, proyecta que la inversión privada crecería 12.8% en 2026 y 11.5% en 2027. "Ello se sustenta en la mayor confianza empresarial en el gobierno entrante y los altos términos de intercambio, los cuales se mantendrían elevados ante la mayor demanda global por metales", dijo el gerente de políticas públicas del IPE, Víctor Fuentes.Consumo privadoAsimismo, se revisó al alza las previsiones sobre el consumo privado, que crecería 3.6% en los próximos dos años, sustentado en un continuo crecimiento del empleo formal, impulsado por la mayor inversión privada.Sin embargo, reconoce que la economía presenta riesgos que podrían frenar su avance. El principal riesgo sería el impacto del Fenómeno El Niño (FEN) Costero. Economía seguirá en expansión y crecería más de 3% este añoRefirió que entre mayo y junio, la Comisión ENFEN alertó que la probabilidad de que predomine un evento de magnitud fuerte entre julio de 2026 e inicios de 2027 se triplicó de 18% a 59%. Ello restaría 0.7 y 0.8 puntos porcentuales al crecimiento del PBI en 2026 y 2027, respectivamente. Sin este evento climático, señala que el PBI podría haber crecido por encima de 4% este y el próximo año. Asimismo, considera el riesgo de presiones inflacionarias que deterioren la capacidad adquisitiva de las familias. "Desde el inicio del conflicto en Irán, la inflación acumula cuatro meses por encima del rango meta del Banco Central de Reserva (BCR) ante los mayores precios de los combustibles. El impacto sobre el consumo privado estará sujeto a la prolongación del conflicto y su efecto sobre el mercado energético", detalló Fuentes.

De esta manera, el IPE llevó a cabo el seminario virtual “Escenario Económico 2026-2027: Proyecciones al inicio del nuevo gobierno”, en el que su gerente de políticas públicas, Víctor Fuentes, presentó la actualización de las proyecciones económicas del IPE para 2026-2027.

El evento contó con los comentarios del economista para América Latina de Morgan Stanley, Nicolas Eterovic; y la moderación de la economista senior del IPE, Paola Herrera.

Primer semestre del año

Las nuevas previsiones del IPE consideran que la economía peruana creció 3.2% entre enero y mayo, sostenida por la actividad no primaria (+4.6%).

En este caso, la inversión privada habría continuado creciendo a doble dígito (+14.4%) en el mismo periodo, impulsada por la mayor inversión inmobiliaria, la autoconstrucción y el avance de proyectos mineros y de obras de infraestructura como la Línea 2 del Metro.

Sin embargo, considera que el crecimiento se ha visto limitado por la caída de la actividad primaria (-1.9%), principalmente de la pesca y su manufactura asociada. Así, en la primera temporada de anchoveta en la zona norte-centro solo se capturó 25% de la cuota establecida debido a la suspensión de la temporada a fin de evitar poner en riesgo la sostenibilidad del recurso marino.

Nuevo gobierno

El IPE prevé que el alto dinamismo de la actividad no primaria se sostendría en lo que resta del 2026 y en 2027.

Explicó que la confianza empresarial regresó en junio al terreno optimista luego de dos meses en el tramo pesimista, lo que refleja la postura del gobierno entrante a favor de la inversión privada. Además, prevé que el nuevo Congreso permitiría reducir la inestabilidad política y la rotación de funcionarios públicos, por ejemplo, en carteras clave como el MEF, donde en los últimos cinco años se cambió de ministro cada seis meses.

Incumplimiento de las reglas fiscales

Señala que el balance fiscal evidenció una mejora en la primera mitad de 2026, principalmente por una mayor recaudación minera: entre enero 2024 y junio 2026, esta se ha casi duplicado (de 1.5% a 2.7% del PBI), ante el incremento de los precios de los principales commodities de exportación.

"La mayor recaudación minera permitirá alcanzar el cumplimiento de la regla de déficit para 2026 (1.8% del PBI) y 2027 (1.4% del PBI). Sin embargo, sin los ingresos extraordinarios provenientes de la minería, el déficit se situaría cercano a 3% del PBI y excedería las metas establecidas para ambos años", aseveró Fuentes.

Sin embargo, destacó que no se cumplirían de forma conjunta las cuatro reglas fiscales. "Similar a lo ocurrido en 2025, se incumplirían las metas de incremento real del gasto total y del gasto corriente entre 2026 y 2027".

Por ejemplo, para 2026, se prevé que el gasto total y el gasto corriente crezcan 5.9% y 7.6% en términos reales, excediendo ampliamente sus metas del año de 0.9% y 2.0%, respectivamente. Hacia 2027, se acumularían cinco años consecutivos de incumplimiento conjunto de las metas fiscales, lo cual continúa añadiendo incertidumbre sobre una gestión sostenible de las finanzas públicas.

Retos para el próximo gobierno

Fuentes enfatizó que, de cara a la transición a fines de mes, el próximo gobierno deberá afrontar las acciones de mitigación de los efectos del FEN, considerando que más de dos millones de viviendas permanecen en zonas con riesgo de inundación.

La atención de estas urgencias será una condición para avanzar hacia desafíos estructurales del país como la reducción de la pobreza, que afecta a 2.3 millones más de personas que antes del 2019; el combate contra la minería ilegal; o el fortalecimiento de la política social para enfrentar problemas persistentes como la anemia infantil, que afecta al 35% de los niños pequeños, agregó.

Subrayó que estos retos exigirán una agenda sostenida de reformas y una mayor capacidad de ejecución por parte del Estado.

Fundamentos sólidos

Durante su participación, Nicolás Eterovic señaló que el Perú mantiene fundamentos macroeconómicos favorables que permitirán sostener el crecimiento en los próximos años, en un contexto de elevados términos de intercambio y mayor demanda por cobre asociada al desarrollo de la inteligencia artificial.

Añadió que, pese a la incertidumbre política, la inversión ha mantenido su dinamismo, reflejando una elevada capacidad de adaptación del sector privado. Asimismo, considera favorable la postura del próximo gobierno frente a la inversión privada y su capacidad para convocar equipos técnicos, así como la instauración de un Senado que contribuirá al fortalecimiento de la institucionalidad.

También destacó la importancia de impulsar reformas que agilicen las inversiones, mediante la simplificación de permisos y regulaciones, siguiendo experiencias recientes de países como Chile y Argentina.

(FIN) NDP/SDD