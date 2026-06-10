IV Foro Andino de Transporte Aéreo propone hoja de ruta para modernizar la regulación

Andina/Secretario General De La Comunidad Andina,

Lima 11 Jun. (ANDINA) -

Autoridades, organismos internacionales y líderes de la industria aeronáutica de Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú se dieron cita en Quito para participar en el IV Foro Andino de Transporte Aéreo “Cielos Andinos”, que organizaron la Secretaría General de la Comunidad Andina, CAF y la Presidencia Pro Tempore del Ecuador.

El evento permitió recoger opiniones de los principales actores del sector para construir una hoja de ruta de acciones priorizadas en materia de infraestructura, regulación, sostenibilidad y competitividad del sector aeronáutico regional.

Durante la inauguración, el Secretario General de la Comunidad Andina, Embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel, destacó la importancia de impulsar medidas que permitan aprovechar plenamente el potencial del sector.

Recordó que en el año 2024 los aeropuertos de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú movilizaron 40 millones de pasajeros internacionales.

En ese periodo, el transporte aéreo entre los Países Miembros alcanzó 6.47 millones de pasajeros, lo que representó apenas el 16.2 % del tráfico internacional total de la subregión.

“Si bien es una cifra que viene mejorando, todavía se puede hacer más para promover la conectividad entre los países andinos. El transporte aéreo es un elemento esencial para la integración de la Comunidad Andina y debemos trabajar juntos para aprovechar todo su potencial en beneficio de nuestros ciudadanos, territorios y economías”, afirmó el Secretario General.

También agregó que, pese a los avances, la conectividad continúa concentrándose en los principales hubs regionales como Lima, Bogotá, Quito y Santa Cruz de la Sierra, entre otros.

El viceministro de Relaciones Exteriores del Ecuador, Alejandro Dávalos, en representación de la Presidencia Pro Tempore de Ecuador, resaltó la importancia de avanzar hacia la construcción del cielo único andino mediante la armonización regulatoria y la reducción de barreras para la movilidad regional.

“Buscamos construir un mercado subregional integrado que reduzca costos, mejore la conectividad, facilite el tránsito de personas y fortalezca la integración económica, turística y cultural de nuestros países”,señaló.

La representante del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) en Ecuador, Diana Mejía, destacó que la profundización de los esquemas de cielos abiertos y el fortalecimiento de la infraestructura aeroportuaria son fundamentales para la competitividad regional.

Finalmente, reafirmó el compromiso de la entidad con el desarrollo del sector mediante asistencia técnica y financiamiento de proyectos estratégicos que mejoren la conectividad, la seguridad operacional y la sostenibilidad del transporte aéreo.

A su turno, el ministro de Infraestructura y Transporte del Ecuador, Roberto Luque, subrayó la necesidad de que la integración aérea se traduzca en beneficios concretos para los ciudadanos andinos.

“Debemos abrir más oportunidades para que nuestros ciudadanos puedan conectarse, viajar y desarrollarse en una Comunidad Andina cada vez más integrada”, manifestó Luque.

Uno de los pilares que sustenta la integración aérea andina es la Decisión 582 de la Comunidad Andina, norma que establece el marco regulatorio comunitario para el transporte aéreo y garantiza el ejercicio de las libertades del aire de tercera, cuarta y quinta categoría entre Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú.

Estas disposiciones permiten a las aerolíneas transportar pasajeros, carga y correo entre los Países Miembros bajo condiciones más favorables, facilitando el comercio, la movilidad y el desarrollo de nuevas rutas regionales.

La agenda del IV Foro Andino de Transporte Aéreo se ha estructurado en torno a cuatro ejes estratégicos: la armonización de políticas para la apertura y el desarrollo del transporte aéreo comunitario; los modelos de gestión y liberalización de la industria aeronáutica; la aplicación de estándares internacionales e incentivos para fortalecer el turismo; y los retos del transporte aéreo de carga y la logística como factores de competitividad regional.

Como parte de la programación se desarrolló el panel de alto nivel “Armonización de políticas para la apertura y el desarrollo del transporte aéreo comunitario”, en el que participaron el secretario general de la Comunidad Andina, embajador Gonzalo Gutiérrez Reinel; la directora general de Aeronáutica Civil del Perú, Paola Marín; el subsecretario de Transporte Aéreo de Ecuador, Carlos Mora; y el director de Aeronáutica Civil de Bolivia, José Antonio Fanola Orias.

Los panelistas de este bloque coincidieron en que la integración aérea debe orientarse a mejorar la calidad de vida de los ciudadanos andinos mediante una mayor movilidad, el fortalecimiento del turismo y el comercio, así como la generación de nuevas oportunidades económicas.

Asimismo, destacaron la importancia de traducir la voluntad política en acciones concretas que permitan avanzar hacia una mayor conectividad regional y aprovechar plenamente el potencial turístico y productivo de la subregión.

El evento congregó a más de 100 actores estratégicos, entre autoridades de transporte, organismos multilaterales, gremios aerocomerciales, operadores aeroportuarios, empresarios del sector turístico y representantes de la academia.

Con esta cuarta edición, el Foro Andino de Transporte Aéreo se consolida como el principal espacio de articulación entre el sector público y privado para compartir experiencias internacionales, promover la modernización del marco regulatorio andino y fortalecer el transporte aéreo como motor del turismo, el comercio y la integración andina.

La Comunidad Andina, creada en 1969, es un organismo de integración regional que promueve el desarrollo económico y social de sus Países Miembros: Bolivia, Colombia, Ecuador y el Perú.

A lo largo de su historia, ha trabajado para fortalecer la cooperación y la integración entre las naciones, facilitando la movilidad de personas y promoviendo el comercio intrarregional y extrarregional. La CAN trabaja por llevar bienestar a sus más de 116 millones de ciudadanos.