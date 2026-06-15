JetSmart cumple cuatro años en Perú y supera los 7 millones de pasajeros transportados

Andina/Difusión

Lima 15 Jun. (ANDINA) -

JetSmart cumplió cuatro años de operaciones en el Perú, periodo en el que ha transportado a más de siete millones de pasajeros y consolidado su presencia en el mercado aéreo nacional mediante una estrategia enfocada en la conectividad, la eficiencia operacional y el acceso a tarifas competitivas.

La aerolínea informó que actualmente opera una red de seis rutas nacionales y cinco internacionales que conectan Lima con destinos estratégicos de Sudamérica, complementadas con más de 80 rutas en conexión.

La country manager de JetSmart Perú, Francesca Luna, señaló que el cuarto aniversario representa un hito para la compañía, que ha buscado ampliar las oportunidades de viaje dentro y fuera del país mediante una propuesta basada en eficiencia y precios ultra bajos.

“En JetSmart Perú seguimos impulsando el acceso a vuelos baratos para que más personas puedan viajar por Perú y Sudamérica. A través de una propuesta enfocada en eficiencia y precios ultra bajos, buscamos acercar nuevas oportunidades de viaje para quienes desean descubrir destinos, viajar por trabajo o reencontrarse con familiares y amigos”, indicó.

La ejecutiva destacó además que el modelo de bajo costo ha contribuido a que más personas accedan al transporte aéreo y a fortalecer la conectividad entre distintas ciudades del país y la región.

Uno de los principales logros reportados por la empresa es que más de un millón y medio de personas viajaron en avión por primera vez gracias a sus servicios.

“Uno de los logros que más valoramos en estos cuatro años es haber permitido que más de un millón y medio de personas viajen en avión por primera vez. Detrás de esa cifra hay historias de personas que pudieron conocer nuevos destinos, reencontrarse con sus familias o acceder a nuevas oportunidades”, afirmó Luna.

Crecimiento de pasajeros

Entre enero y mayo de 2026, JetSmart movilizó más de 894,000 pasajeros en sus rutas nacionales e internacionales, superando los registros obtenidos en el mismo periodo del año anterior.

De ese total, más de 640,000 pasajeros correspondieron a la operación doméstica.

Entre las rutas nacionales que registraron mayores crecimientos destacaron Lima–Tarapoto, con un aumento de 55%; Chiclayo–Lima, con 40%; Cajamarca–Lima, con 20%; y Lima–Piura, con 11%.

La compañía señaló que estos resultados reflejan el dinamismo de la demanda regional y el aporte de la conectividad aérea al desarrollo de diversas ciudades del país.

En tanto, la operación internacional transportó más de 254,000 pasajeros entre enero y mayo de este año, lo que representó un crecimiento de 12% respecto al mismo periodo de 2025.

Las rutas que impulsaron este desempeño fueron Lima–Santiago, con un crecimiento de 19%; Cartagena–Lima, con 12%; Buenos Aires–Lima, con 11%; y Lima–Quito, con 6%.

Según Luna, estos resultados muestran que la demanda por transporte aéreo en el Perú continúa expandiéndose y que el mercado aún tiene potencial de crecimiento.

Reconocimiento internacional

El cuarto aniversario de operaciones de JetSmart en el Perú coincide con un reconocimiento otorgado por Cirium, empresa especializada en análisis e inteligencia aeronáutica.

De acuerdo con los resultados 2025 de EmeraldSky, Cirium reconoció a JetSmart como la aerolínea con menores emisiones de Latinoamérica por asiento-kilómetro disponible.

La compañía registró 57.95 gramos de dióxido de carbono (CO2) por asiento-kilómetro disponible durante 2025 y mantuvo estable su intensidad de emisiones pese a incrementar sus operaciones en más de 32% en el mismo periodo.

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