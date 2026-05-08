Jorge Chávez entre los 10 principales aeropuertos de la región, según ranking de ACI-LAC

Perú.- Jorge Chávez entre 10 principales aeropuertos de la región: Corpac se ocupa de navegación - Andina/Daniel Bracamonte

Lima 8 May. (ANDINA) -

El Consejo Internacional de Aeropuertos de América Latina y el Caribe (ACI-LAC) consideró al Aeropuerto Internacional Jorge Chávez entre los 10 aeropuertos más importantes de la región en número de pasajeros, movimiento de aeronaves y transporte de carga aérea durante el 2025.

“Estos resultados fueron alcanzados con el aporte de los servicios de navegación aérea brindados por Corpac con los más altos estándares de seguridad operacional”, señaló Corpac.

Afirmó que de acuerdo con elranking de ACI-LACel principal terminal aéreo del país, que es operado por Lima Airport Partners (LAP), ocupó el sexto lugar en América Latina y el Caribe al movilizar 25.5 millones de pasajeros en el 2025, cifra que representó un crecimiento de 4.1% respecto al 2024.

“Esteresultado consolidó al Jorge Chávez como uno de los principales aeropuertos de la región, impulsado por más de 10 millones de viajeros internacionales y más de 15 millones de pasajeros en vuelos nacionales, quienes pudieron viajar bajo la cobertura de los servicios de navegación aérea de Corpac”, anotó.

Refirió que en cuanto al movimiento de aeronaves el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez registró 199,303 operaciones de despegue y aterrizaje durante el 2025, lo que representó un incremento de 5.1% frente a las 189,492 operaciones del año anterior. Cada uno de estos vuelos contó con el soporte permanente de los profesionales de navegación aérea de Corpac, garantizando la seguridad y eficiencia del tránsito aéreo, enfatizó.

Asimismo, continuó, el terminal aéreo movilizó 267,156 toneladas de carga aérea en el 2025, un crecimiento de 16.6% respecto a las 228,963 toneladas registradas en el 2024, alcanzando el mayor porcentaje de crecimiento dentro del ránking regional de ACI-LAC.

Indicó que durante el 2025 la seguridad operacional se consolidó como uno de los principales logros de la corporación, gracias al trabajo altamente especializado de sus profesionales y técnicos, quienes contribuyen a mantener operaciones seguras, eficientes y continuas en el principal aeropuerto del país y en todo el territorio nacional.

“Estos resultados reflejan la importancia de los servicios de navegación aérea que brinda Corpac para el desarrollo del transporte aéreo nacional e internacional”, apuntó.