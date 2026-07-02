Jóvenes de Lima podrán capacitarse gratis en carpintería y restauración de madera

Andina/Difusión

Lima 2 Jul. (ANDINA) -

El CITEmadera y del Mueble del Instituto Tecnológico de la Producción (ITP), entidad adscrita al Ministerio de la Producción (Produce), abrió la convocatoria al Programa Escuela Taller de Carpintería Tradicional y Restauración en Madera, una iniciativa gratuita dirigida a jóvenes de entre 18 y 30 años que busca fortalecer su formación técnica para facilitar su inserción en el mercado laboral o el desarrollo de emprendimientos.

El programa contempla 600 horas de formación presencial, durante las cuales los participantes aprenderán técnicas tradicionales de carpintería y procesos de restauración de piezas de madera. La capacitación estará a cargo de especialistas y se desarrollará utilizando la infraestructura y el equipamiento tecnológico del centro.

Las clases se iniciarán el 3 de agosto, tendrán una duración aproximada de un año y se realizarán en las instalaciones del CITEmadera y del Mueble, ubicadas en Villa El Salvador. La iniciativa cuenta con el apoyo de la Embajada de España en el Perú y de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Además, cada módulo aprobado será certificado.

"La demanda de personal calificado en el sector madera y mueble continúa creciendo; por ello, esta escuela taller representa una oportunidad para que más jóvenes accedan gratuitamente a una formación técnica de calidad", señaló el director del CITEmadera y del Mueble, Gino Caturini.

El CITEmadera y del Mueble también brinda acompañamiento a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipyme) del sector para el desarrollo de productos con mayor valor agregado. Entre sus servicios especializados figuran la asistencia técnica, innovación, diseño y desarrollo de mobiliario, ensayos de calidad, capacitación, transferencia tecnológica y asesoría para optimizar los procesos productivos.

Estas acciones buscan contribuir a que las empresas mejoren su competitividad, incorporen nuevas tecnologías y respondan a las exigencias de mercados cada vez más especializados, al tiempo que promueven la conservación de los conocimientos tradicionales vinculados al trabajo de la madera.

Los interesados en participar en el Programa Escuela Taller pueden solicitar información escribiendo al correo koporto@itp.gob.pe o comunicándose al 945 010 654.