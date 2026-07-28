Juan Carlos Requejo asume la cartera del Ministerio de la Producción

Andina/Captura Tv

Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Juan Carlos Requejo Alemán como nuevo ministro de la Producción.

Requejo tiene una amplia participación en el sector público. Fue jefe de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) entre el 2019 y el 2022 y cuenta con más de 20 años de experiencia en gerencia pública en los sectores de Trabajo, Pesca y Acuicultura, Salud y Agricultura. También se desempeñó en la Contraloría General de la República, EsSalud y la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (Sunat).

El nuevo titular del Produce tiene un Magister en Derecho de la Empresa de la Pontificia Universidad Católica del Perú y es licenciado en Derecho de la Universidad de Piura.

Recientemente, Requejo también se desempeñó como viceministro de MYPE e Industria del Ministerio de la Producción.