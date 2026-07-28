Juan Sheput Moore jura como ministro de Trabajo y Promoción del Empleo

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Lima 29 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, tomó juramento a Juan Manuel Kosme Sheput Moore como el nuevo titular del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) en reemplazo de Flavio Cruz Mamani.

Sheput Moore es ingeniero industrial de profesión, egresado de la Universidad Nacional Federico Villareal, además de político de amplia trayectoria.

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Es la tercera vez que se ocupará de la cartera de Trabajo, luego de haber sido ministro durante los gobiernos de Alejandro Toledo (2005) y Manuel Merino (2020). También ha sido congresista de la república durante el periodo 2016-2019.

El flamante titular del MTPE es egresado del Programa de Alto Gobierno de la Universidad de Los Andes de Colombia. También es magíster en Pensamiento Estratégico y Prospectiva por la Universidad Externado de Colombia y cuenta con un máster en Project Managment por la Universidad de La Rioja de España.

Cuenta con un posgrado de Especialización en Desarrollo Regional y Territorial de la Universidad de Los Andes y ha seguido cursos de posgrado en el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en temas de políticas públicas.

Entre otros cargos, ha ejercido la docencia en la Universida Nacional de Ingeniería (UNI) y en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), así como en el Centro de Altos Estudios Nacionales (CAEN).