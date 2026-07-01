Julio Velarde destaca actual fortaleza fiscal pero advierte amenaza de gasto corriente

Andina/Julio Velarde, Presidente Del Banco

Lima 1 Jul. (ANDINA) -

El presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP), Julio Velarde, sostuvo hoy que la fortaleza fiscal que el país tiene se explica por “los precios excepcionales” de los minerales y advirtió que el crecimiento del gasto corriente se vuelve una amenaza para el futuro.

Así lo manifestó en el podcast Up de la Universidad del Pacífico, en diálogo con Juan Francisco Castro, decano de la Facultad de Economía y Finanzas de esta casa de estudios y exalumno de Velarde.

Refirió que el Congreso ha prestado menos atención a lo que decía el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y el gasto corriente creciendo fuertemente, pero aún el país tiene varias fortalezas económicas.

“Hay más fortaleza fiscal porque estamos con precios excepcionales los mejores desde 1951, pero el gasto corriente ha crecido”,agregó.

Refirió que en el 2006 se cambió la regla fiscal para controlar el ritmo del crecimiento del gasto corriente, pero podía crecer la inversión pública.

Explicó que mientras el gasto corriente ha crecido, el déficit fiscal no ha crecido tanto debido a dos factores, el primero porquelos ingresos fiscales se han incrementado por los buenos precios de los commodities,y el otro factor es porque la inversión pública ha caído.

“El gasto corriente se ha comido el espacio de la inversión pública”, enfatizó.

En ese sentido, refirió que las fortalezas macroeconómicas se han debilitado pero que se ha ocultado esta situación debido a

la recuperación de los ingresos fiscales que se han registrado en los últimos meses.

“La parte monetaria sí creo que está fuerte, pero un fisco débil es una amenaza. No es una amenaza inminente, no creo se produzca en los próximos años siquiera, pero nos va debilitando a futuro”,explicó.

También refirió que una de las medidas para mantener la inflación baja en el país, es que el Banco Central ya no le presta dinero al sector público, al Gobierno.

Recientemente, el Banco Central de Reserva proyectó que las exportaciones peruanas lograrían un récord histórico al ubicarse en 118,171 millones de dólares al cierre del presente año, por encima de los 90,082 millones alcanzados el 2025, en gran parte por los mejores precios de los minerales que el país exporta.