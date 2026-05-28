Julio Velarde destaca potencial minero y pide recuperar confianza para atraer inversiones

Andina/Daniel Bracamonte

Lima 29 May. (ANDINA) -

El presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó el potencial minero del Perú y afirmó que el país atraviesa uno de los mejores momentos de términos de intercambio de las últimas décadas, por lo que consideró necesario recuperar la confianza y generar condiciones estables para atraer mayores inversiones.

Durante la clausura delXVI Encuentro Internacional de Minería, Velarde señaló que el Perú ha registrado importantes periodos de crecimiento económico impulsados por la inversión minera y el aumento de las exportaciones.

-Perú tiene una variedad de minerales y metales críticos para la transición energética

“Entre 2005 y 2013 tuvimos un crecimiento cercano al 6% anual, acompañado de una fuerte reducción de la pobreza, incremento de la inversión pública y expansión de otros sectores económicos”, sostuvo.

Indicó que en esos años la inversión privada llegó a crecer a ritmos cercanos al 14% anual, mientras que la inversión pública mantuvo una expansión sostenida, favorecida por el aumento de los ingresos provenientes de las exportaciones mineras.

Velarde recordó que, en ese contexto, se creó el Fondo de Estabilización Fiscal para ahorrar parte de los ingresos extraordinarios generados por el auge de los precios de exportación y garantizar recursos para sostener la inversión pública en periodos de menor crecimiento.

Sin embargo, advirtió que en los últimos años el país ha desaprovechado parte de ese escenario favorable debido al incremento del gasto corriente y a la menor capacidad para ejecutar inversiones de largo plazo.

“Lo que hemos tenido es más gasto corriente y menos inversión pública productiva. Eso limita la capacidad de crecimiento futuro”, remarcó.

El titular delBCRafirmó que el Perú enfrenta actualmente un contexto internacional favorable debido a los altos precios de los minerales, especialmente del cobre.

“Los términos de intercambio que tenemos hoy se comparan con los registrados en 1950 y 1951. Estamos en uno de los mejores momentos de los últimos 75 años”, señaló.

En ese sentido, afirmó que el país tiene una importante cartera de proyectos mineros que podría permitir duplicar la inversión en el sector si se generan condiciones adecuadas para su desarrollo.

“Con los proyectos de cobre que tenemos, la inversión podría duplicarse”, enfatizó. Asimismo, destacó el impacto positivo que ha tenido el crecimiento de las exportaciones peruanas en las últimas dos décadas.

Detalló que las exportaciones totales del Perú crecieron casi 14 veces en los últimos 25 años, mientras que las exportaciones mineras se multiplicaron cerca de 20 veces. “El año pasado exportamos más que Argentina y casi 90% más que Colombia”, indicó.

Velarde sostuvo que, pese al contexto político y la incertidumbre de los últimos años, la inversión privada mantiene un desempeño positivo.

Precisó que en el primer trimestre del año la inversión privada creció alrededor de 10%, mientras que la inversión minera aumentó 17.3%.

No obstante, consideró fundamental recuperar la confianza y mejorar la predictibilidad para impulsar nuevos proyectos.

“El entorno sería mucho más favorable si hubiera más confianza y más credibilidad”, manifestó. También advirtió sobre el exceso de trámites y permisos para desarrollar inversiones en el país.

Según explicó, actualmente existen más de 200 procedimientos vinculados a proyectos de inversión, situación que, a su juicio, dificulta la ejecución de iniciativas de gran escala.

En esa línea, pidió avanzar hacia un sistema más predecible y eficiente, tanto en materia administrativa como judicial. “Un aspecto clave para cualquier inversionista es que los contratos se respeten y exista un sistema judicial predecible”, subrayó.

Finalmente, Velarde consideró que el Perú mantiene un enorme potencial de crecimiento gracias a sus recursos mineros, su capacidad exportadora y el desarrollo de sectores como la agroexportación, pero insistió en que es necesario generar estabilidad y reglas claras para aprovechar plenamente esa oportunidad.

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