Julio Velarde: Hemos tenido la inflación más baja de América Latina en este siglo

Perú.- Julio Velarde participará en reuniones del Banco de Pagos Internacionales en Suiza - Andina/Eddy Ramos

Lima 16 Jul. (ANDINA) -

El presidente del directorio del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde, destacó que Perú se ha mantenido como la economía con la inflación más baja de América Latina en lo que va del siglo XXI.

"Hemos tenido la inflación más baja de América Latina en este siglo. Incluso el periodo de inflación baja más larga de los últimos 50 años en el país", resaltó Velarde durante la ceremonia de conmemoración del 205.º aniversario de la Declaración de la Independencia Nacional realizada en la sede de la Municipalidad Metropolitana de Lima (MML).

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Para el presidente delBCR, la estabilidad macroeconómica conseguida por Perú ha ayudado realmente a que "no le haya ido tan mal" al país a pesar de la inestabilidad política observada en las últimas décadas.

"Si uno ve este siglo,somos el país que más ha crecido en Sudamérica[...] República Dominicana, que era un país más pobre, ahora es más rico que nosotros simplemente porque desde el 2014 ha tenido un mayor crecimiento. Aún así, no nos ha ido tan mal", mencionó.

En el caso de lasexportaciones, en el año 2000, Argentina exportaba 4 veces más de lo que exportaba Perú e incluso Colombia un 80% más. Sin embargo, Velarde señaló queel año pasado "hemos exportado más que Argentina y más del doble que Colombia. Incluso si uno ve el siglo en su conjunto, nuestras exportaciones han crecido 13 veces. En general no nos ha ido tan mal, el problema es que la inestabilidad política en los últimos años sí nos ha afectado".

Por otra parte, el economista indicó que las próximas cifras que se tengan en cuanto al desempeño económico de Perú serán "relativamente buenos", apoyado en "unos precios excepcionales de exportaciones, los más altos de los últimos 75 años"

"La balanza comercial ha sido positiva en mayo con 40,000 millones de dólares. Esperamos que sea [próximamente] 50,000 millones. Si uno ve todos los indicadores de corto plazo, parecen muy buenos. El IGV está creciendo a tasa de dos dígitos, importaciones de capital creciendo 27%, empleo privado creciendo 5.1%", detalló.

Sin embargo, advirtió queel Fenómeno de El Niño tendrá un impacto sustancialen el desempeño de actividades económicas como la agricultura y la pesca.

"Hasta enero-abril hemos crecido 3.6%. Hoy ha salido la cifra de mayo de 1.8%, no por los sectores como Comercio, Construcción, la misma industria no primaria que sigue bien, sino que ya nos toca El Niño. Pesca cayó 74%. En agricultura, agropecuario casi no ha crecido y si uno quita el pecuario, el agrícola ha caído y eso es por El Niño", explicó.

"El panorama está muy bien perohay un problema fuerte que nos va a golpear que es El Niño y hay que ser conscientes de eso. Tal vez las cifras que vamos a ver en los próximos meses no sean tan buenas pero derivan de un fenómeno natural que ya lo estamos viviendo", puntualizó.

Julio Velarde recibió este miércoles la Orden al Mérito en el Grado de Gran Cruz, por la destacada labor realizada al frente del Banco Central de Reserva (BCR) en casi 20 años consecutivos.

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