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Lima 16 Jun. (ANDINA) -

El reciente acuerdo anunciado entre Estados Unidos e Irán para poner un fin al conflicto en el Medio Oriente, ha producido una “notable mejora” del panorama económico global, señaló hoy el presidente del Banco Central de Reserva (BCR), Julio Velarde.

Así lo manifestó durante el “Encuentro Económico Loreto” en la ciudad de Iquitos, donde afirmó que la economía peruana sigue recuperándose.

Velarde explicó que

este acuerdo geopolítico cambia significativamente el escenario mundial al disipar uno de los principales riesgos externos que amenazaban con golpear el inicio del próximo gobierno peruano: la escalada en los costos de la energía.

Antes de este entendimiento, las presiónes inflacionarias derivadas del conflicto proyectaban un crudo Brent cercano a los 200 dólares por barril, lo que habría encarecido fuertemente los fletes marítimos —los cuales llegaron a subir cerca del 50%—, los fertilizantes y los alimentos importados como el trigo, el maíz y la soya.

Con el acuerdo firmado, el retroceso en los precios mundiales del petróleo y de los combustibles estabiliza los costos logísticos y abre espacio para observar tasas de inflación mensuales muy bajas o negativas en diversos países.

Pese a la disipación de este frente de volatilidad externa, el jefe del BCR advirtió que la economía local todavía enfrenta un factor de riesgo importante concentrado en el ámbito interno: el impacto del fenómeno de El Niño.

Se prevé que este evento climático se manifieste con mayor fuerza hacia finales de este año y comienzos del próximo, por lo que la magnitud de su afectación sobre la producción agrícola y la infraestructura dependerá estrictamente de la eficacia de las medidas de mitigación que se ejecuten para controlar sus efectos.

Además, en materia cambiaria y fiscal, el presidente de la autoridad monetaria enfatizó la solidez de la moneda peruana frente a otras de la región, sustentada por una inflación que se mantiene como la más baja de América Latina, aunque reiteró la necesidad de mantener bajo control la rigidez del gasto corriente del sector público, para no comprometer la sostenibilidad de las finanzas estatales ante eventuales caídas de los precios internacionales.