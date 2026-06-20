Julio Velarde participará en reuniones del Banco de Pagos Internacionales en Suiza

Andina/Eddy Ramos

Lima 20 Jun. (ANDINA) -

El Banco Central de Reserva (BCR) autorizó el viaje de su presidente, Julio Velarde Flores, a la ciudad de Basilea, en Suiza, para participar en una serie de reuniones organizadas por el Banco de Pagos Internacionales (BIS).

https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2526987-1" target="_blank" class="ApplyClass">La autorización fue oficializada mediante la Resolución de Directorio N.° 0031-2026-BCRP-N, publicada en el boletín de Normas Legales delDiario Oficial El Peruano. Lamisión se desarrollará del 25 al 28 de junio.

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De acuerdo con la norma, el presidente del ente emisorparticipará en la 25.ª Conferencia Anual del BIS, las Reuniones Bimestrales y la 96.ª Reunión General Anual de dicha institución, consideradas entre los principales espacios de coordinación y análisis de la economía financiera internacional.

En estos encuentros se congregan gobernadores de bancos centrales de distintos paísesmiembros del BIS, así como representantes de organismos multilaterales, quienes examinan la evolución de la economía mundial y debaten temas vinculados con la estabilidad monetaria y financiera.

El BIS, con sede en Basilea, es una organización internacional que promueve la cooperación entre bancos centrales y sirve como foro para el análisis de asuntos relacionados con la política monetaria, la regulación financiera y la estabilidad del sistema financiero global.

La resolución precisa que la participación de Velarde fue aprobada por el Directorio del BCR, en el marco de las disposiciones vigentes sobre viajes al exterior de funcionarios públicos.

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