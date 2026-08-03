Kambista desestima que BCR vaya a reducir su tasa de referencia la próxima semana

Archivo - Perú.- ¿Cuál es la cotización del dólar hoy lunes 20 de julio del 2026? - Andina/Internet/Medios - Archivo

Lima 3 Ago. (ANDINA) -

El dólar inició la jornada de hoy en 3.391 soles en el mercado interbancario, en un contexto de mayor cautela en los mercados internacionales y tras la publicación de la inflación de Lima Metropolitana correspondiente a julio, que modificó las expectativas sobre la próxima decisión de política monetaria del Banco Central de Reserva (BCR), señaló la casa de cambio Kambista.

La inflación anual de Lima Metropolitana se ubicó en 4.07% en julio, por encima del 3.92% esperado por el mercado, indicó Jesús Agreda, trader FX Jr. de Kambista.

"Con este resultado, el indicador acumula cinco meses fuera del rango meta y reduce significativamente la probabilidad de un recorte de la tasa de referencia en la reunión del BCR del 13 de agosto", afirmó.

El especialista indicó que el índice del dólar (DXY) a nivel global retrocedió hasta los 99.73 puntos tras la intervención cambiaria conjunta entre Estados Unidos y Japón para fortalecer el yen.

Asimismo, señaló que el precio del petróleo registró una fuerte corrección con caídas de 9.25% en el WTI y de 7.73% en el Brent. En tanto, el cobre retrocedió 1.07%, la plata cayó 0.93% y el oro registró un ajuste marginal de 0.11%.

En el ámbito local, Agreda explicó que el mercado cambiario seguirá atento a la liquidez del sistema financiero ante importantes vencimientos operativos de la jornada, que incluyen 20 millones de soles en Swaps Cambiarios Venta y 9,464.4 millones de soles en depósitos del BCRP.

Añadió que la atención de los inversionistas también estará centrada en los indicadores ISM de manufactura y servicios de Estados Unidos, así como en los próximos comentarios de la Reserva Federal sobre el rumbo de su política monetaria.

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