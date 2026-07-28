Keiko Fujimori: se acelerará inversión pública y privada en infraestructura productiva

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Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la república, Keiko Fujimori, afirmó hoy que para apuntalar el crecimiento del capital humano y la productividad del país es necesario mejorar la disponibilidad de infraestructura.

“Apuntalar el crecimiento de nuestro capital humano y la productividad del país será nuestro tercer objetivo”, manifestó en su primer mensaje a la Nación en el Congreso de la República.

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Explicó que de un lado se expandirá la infraestructura social con la reorganización de los programas de agua y desagüe, electricidad, telefonía e internet, así como las instalaciones educativas y de salud.

Más inversiones

Mientras que, de otro lado, se acelerará la inversión pública y privada en el desarrollo de infraestructura productiva. Ello incluye redes viales, aeropuertos y puertos.

“Será importante también la ejecución de presas, diques y pozos, canales de riego, tuberías y estaciones de bombeo. Expandiremos el acceso al agua potable con plantas de tratamiento y sistemas de distribución”, puntualizó.

Adelantó que se conectará al Perú con carreteras y otras vías modernas y seguras, reduciendo los tiempos de viaje y costos logísticos, además de fortalecer la producción y los mercados.

“Todas estas obras sentarán las bases y los cimientos para el verdadero desarrollo de todo el Perú”, enfatizó.

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