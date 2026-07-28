Keiko Fujimori: Mypes serán prioridad y se ampliarán programas de acceso al crédito

Archivo - Perú.- Keiko Fujimori: presentaremos políticas para reducir informalidad sin afectar derechos - Andina/Difusión - Archivo

Lima 28 Jul. (ANDINA) -

La presidenta de la República, Keiko Fujimori, anunció hoy que presentarán políticas integrales para reducir la informalidad laboral sin afectar derechos del trabajador..

“Más adelante presentaremos políticas integrales, tributarias y laborales, para una reducción sustantiva de la informalidad laboral durante nuestro gobierno, sin afectar ningún derecho laboral”, sostuvo.

“Porque cuando mejora el ingreso de un trabajador progresa una familia, cuando la inversión encuentra confianza se genera empleo y cuando una Mype crece avanza el Perú”, añadió.

Mayor acceso al crédito a Mypes

Durante su Mensaje a la Nación ante el Congreso de la República, Keiko Fujimori señaló que las micro y pequeñas empresas (Mypes) serán una prioridad nacional durante su gobierno, por lo cual se ampliará y fortalecerá diversos programas de apoyo y acceso al crédito.

“Haremos de las micro y pequeñas empresas una prioridad nacional. Ellas representan la inmensa mayoría de los negocios del Perú y sostienen a millones de familias. Nuestros emprendedores no piden privilegios: piden que el Estado deje de ponerles obstáculos y los ayude a crecer”, dijo.

“Por eso, durante nuestros primeros 100 días reactivaremos ProMype, ampliaremos el acceso al crédito a través de Cofide, fortaleceremos Compras MYPerú e impulsaremos el factoring”, agregó.

(FIN) CNA/JJN