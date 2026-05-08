Andina/Difusión

Lima 8 May. (ANDINA) -

Un hito para la seguridad alimentaria. El Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri), a través del Instituto Nacional de Innovación Agraria (INIA), presentó oficialmente el maíz INIA 625 – Mayuhuayllino y la cebada INIA 447 – Luzmalta. Estas nuevas variedades, de alta calidad genética, prometen revolucionar el campo peruano al elevar el rendimiento por hectárea hasta en un 60%.

El lanzamiento se realizó en la Estación Experimental Agraria Andenes (distrito de Zurite, Anta), donde autoridades y pequeños productores validaron el éxito de estas semillas diseñadas para enfrentar los desafíos del cambio climático.

Impulso a la agricultura familiar

El viceministro de Políticas y Supervisión del Desarrollo Agrario, Jorge Luiz Saenz Rabanal, subrayó que esta entrega es una herramienta clave para la competitividad:

"Entregamos al país resultados concretos de años de ciencia aplicada. Con estas variedades, el agricultor no solo produce más, sino que protege su inversión frente a plagas y climas extremos, logrando un agro más fuerte y sostenible".

Mayuhuayllino: calidad y rentabilidad

Esta variedad se perfila como la favorita del mercado cusqueño por su versatilidad y potencia productiva:

-Rendimiento:capacidad de hasta 16.3 toneladas de choclo o 8.6 toneladas de grano seco por hectárea.

-Impacto económico:se estima un incremento del 40% en los ingresos netos del productor.

-Ventaja competitiva:grano blanco de alta calidad con excelente cobertura de mazorca, lo que minimiza mermas por ataques de insectos.

Luzmalta: Blindaje contra la Roya

La nueva cebada es la respuesta tecnológica a uno de los mayores problemas del cultivo en la sierra:

-Resistencia:Alta tolerancia a la roya amarilla lo que reduce drásticamente el uso de agroquímicos.

-Productividad:Supera las cinco toneladas por hectárea.

-Sostenibilidad:Su capacidad de adaptación al cambio climático asegura cosechas en zonas donde otras variedades suelen fallar.

Con esta entrega el Midagri afirmó que, juntamente con el INIA, reafirman su compromiso con la modernización del agro transformando 10 años de investigación en bienestar directo para miles de familias rurales en la provincia de Anta y todo el Perú.