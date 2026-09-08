Latam Airlines lanzará una nueva ruta directa entre Cuzco (Perú) y São Paulo (Brasil) en marzo de 2027

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MADRID 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

Latam Airlines lanzará a partir del 29 de marzo de 2027 una ruta directa con cuatro frecuencias semanales entre Cuzco (Perú) y Sao Paulo (Brasil), lo que permitirá a los turistas brasileños llegar a la ciudad inca sin necesidad de hacer trasbordo en la capital peruana, Lima.

"La confianza en Perú es una muestra de este trabajo de integración que propone Perú y Brasil", ha asegurado este martes el ministro de Comercio Exterior y Turismo peruano, Rogers Valencia, en declaraciones recogidas por la agencia de noticias estatal Andina.

Valencia ha destacado que esta será la primera conexión aérea entre Cuzco y Brasil. La misma abrirá un proceso de "integración cultural y económica" de "gran potencial" que trascenderá las oportunidades turísticas.

El titular de Comercio y Turismo ha indicado que el trayecto se enmarca en el interés de ambos países por estrechar lazos a través de lo que ha calificado de "decisiones de Estado".