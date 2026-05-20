Perú.- La Libertad: sector privado impulsa más de S/ 65 millones en Obras por Impuestos

Andina/Difusión

Lima 21 May. (ANDINA) -

La inversión privada se consolida como un motor clave para el desarrollo de Trujillo y la región La Libertad, lo que impacta positivamente a miles de ciudadanos.

En ese sentido, una empresa presentó los avances de su cartera de proyectos ejecutados mediante el mecanismo deObras por Impuestos(OxI), que ya supera los 65 millones de soles de inversión en la región.

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Estas iniciativas, desarrolladas en articulación con el Gobierno Regional deLa Libertad, buscan cerrar brechas en sectores clave como infraestructura vial, educación, seguridad y recuperación del patrimonio, beneficiando a miles de familias en distintas provincias.

“La inauguración del puente Chuquillanqui marca un hito muy importante para nosotros. No solo es una obra ejecutada con una inversión superior a 5.4 millones de soles y en tiempo récord, sino que representa la recuperación de la conectividad entre Gran Chimú, Otuzco y Sánchez Carrión. Hoy estamos mejorando la calidad de vida de más de 20,000 ciudadanos, facilitando su acceso a oportunidades, servicios y desarrollo”, señaló Jimmy Pflucker, propietario y fundador de la compañía Paltarumi.

Asimismo, se ha concretado importantes proyectos como la Comisaría de Casa Grande, ya ejecutada, que contribuye al fortalecimiento de la seguridad ciudadana en la zona.

“Las Obras por Impuestos no solo son una forma eficiente de cumplir con nuestras obligaciones tributarias, sino una oportunidad real de transformar vidas”, destacó Pflucker.

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