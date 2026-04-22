Líder global: Perú superó las 706,000 toneladas de uva exportada con tratamiento en frío

La aplicación del tratamiento en frío garantiza el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en las exportaciones de uva. - Andina/Senasa/Difusión

Lima 23 Abr. (ANDINA) -

El Perú exportó 706,379 toneladas de uva de mesa durante la campaña 2025-2026, alcanzando 53 mercados internacionales y consolidándose como “líder mundial por tercer año consecutivo”, informó este miércoles el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri).

Así,el Perú continúa marcando la pauta en el comercio agroexportador mundial,resaltó el Midagri, por medio del Servicio Nacional de Sanidad Agraria (Senasa).

“Detrás de este logro histórico destacaun factor clave: la aplicación del tratamiento en frío en bodegas frigoríficas de embarcaciones,lo que ha permitido garantizar el cumplimiento de los requisitos fitosanitarios en las exportaciones hacia el mercado de Estados Unidos.

Durante la campaña,el Senasa supervisó 33,280 tratamientos en frío, realizados en plantas empacadoras, logrando enviar 685,575 toneladas de uva.En cuanto a la inspección en buques con bodega frigorífica, se despacharon 20,804 toneladas de uva, principalmente desde Piura (8 naves) e Ica (3 naves).

Este proceso consiste enmantener la fruta a bajas temperaturas durante un periodo específico, con el objetivo de eliminar e inactivar los estados inmaduros de la mosca de la fruta.Asimismo, puede realizarse en origen o en tránsito sin afectar la calidad del producto.

De este modo,“cada racimo de uva peruana llega en condiciones óptimas a su destino,fortaleciendo la confianza de los mercados internacionales y posicionando al Perú como proveedor confiable”, enfatizó el Senasa.

Las exportaciones se concentraron principalmente enEstados Unidos (52%), Países Bajos (12%) y México (9%), que en conjunto representan el 73% del total.Asimismo, destacan mercados como Canadá, España, Reino Unido, Colombia, China y Taiwán.

En el ámbito productivo, la campaña, que se desarrolla de julio a junio, cuenta con más de 50 variedades de uva de mesa.Las variedades más exportadas fueron Sweet Globe (26%), Autumn Crisp (21%), Allison (11%) y Red Globe (10%),“altamente valoradas por su calidad en el mercado internacional”.

Para respaldar este crecimiento,el Senasa autorizó 121 plantas empacadoras y certificó 23,356 hectáreas de cultivo,concentradas principalmente en Ica (50%) y Piura (34%), seguidas de Lambayeque, La Libertad y Arequipa.

“Estos resultados son tambiénfruto del trabajo articulado entre productores, organizaciones agrarias y autoridades,quienes fortalecen el control integrado de la mosca de la fruta bajo la conducción técnica del Senasa, protegiendo la sanidad de los cultivos y asegurando la competitividad del sector”.

En los últimos años, el Senasa logró el acceso de la uva peruana a mercados como Argentina, Japón, China, Ecuador e Israel. Este avance, en articulación con laAsociación de Productores de Uva de Mesa (Provid), ha permitido que el producto peruano tenga 97 mercados internacionales autorizados.

Actualmente, se continúan las gestiones para abrir nuevos destinos comoChile, Australia, Filipinas, Egipto, Sudáfrica y Paraguay,ampliando así las oportunidades comerciales para los productores nacionales.

Con estos avances, el Midagri, a través del Senasa, “reafirma su compromiso con la sanidad agraria, la innovación tecnológica y el crecimiento sostenible del sector agroexportador,consolidando al Perú como un referente mundial en la exportación de uva de mesa”,resaltó la entidad, en una nota de prensa.

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