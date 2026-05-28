Líderes empresariales señalan que tecnología e innovación serán claves para competitividad

Archivo - Perú.- Minería se expandió 2.39 % en mayo y la producción de electricidad creció 1.80 % - Andina/Cortesía - Archivo

Lima 28 May. (ANDINA) -

La tecnología y la innovación se han convertido en herramientas fundamentales para impulsar la competitividad de los principales sectores productivos del país.

Así lo señalaron líderes empresariales durante el panel “Tecnología e innovación: un reto para el crecimiento de todos los sectores”, desarrollado en el marco del Simposio – XVI Encuentro Internacional de Minería, organizado por la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (Snmpe).

El panel fue dirigido por Jorge Benavides, Country Manager Perú de First Quantum Minerals, quien destacó que la minería es esencial para el desarrollo tecnológico global, pero también se beneficia directamente de estos avances a través de operaciones remotas, vehículos autónomos, inteligencia artificial, análisis de data y mejoras en productividad, seguridad, logística y desempeño ambiental.

Desde el sector construcción, Pedro Lerner, CEO de Grupo UNACEM, sostuvo que la adopción de tecnología permite mejorar la productividad en industrias básicas como cemento, concreto y agregados, pero también abre oportunidades para transformar la manera en que se desarrollan infraestructura y vivienda. En esa línea, destacó el potencial de la industrialización de la construcción para avanzar hacia proyectos masivos de calidad en menor plazo.

A su turno, Mónica Obando, gerente senior de Asuntos Corporativos de Latam Airlines Perú, explicó que la industria aérea viene incorporando herramientas digitales para mejorar la experiencia del pasajero, optimizar operaciones y reducir emisiones.

Señaló que más del 94% de los clientes de Latam utiliza el check-in digital y que la compañía viene aplicando inteligencia artificial, realidad virtual y nuevas tecnologías para elevar la eficiencia operacional.

Desde la agroindustria, Alfonso Bustamante, presidente del Directorio de Agrícola Cerro Prieto, indicó que la agricultura moderna peruana utiliza intensivamente data, sensores, riego tecnificado, laboratorios, sistemas de control de calidad e inteligencia artificial para responder a consumidores cada vez más exigentes.

Añadió que la tecnología ha sido clave para mejorar factores como productividad, inocuidad, uso eficiente del agua y trazabilidad.

Por su parte, Santiago Basualdo, gerente de la División de Gran Minería de Ferreyros, afirmó que la transformación minera está marcada por el uso intensivo de data, autonomía, operación remota, gemelos digitales y electrificación.

Señaló que estas herramientas permiten tomar mejores decisiones, reducir riesgos para los trabajadores y avanzar hacia operaciones más eficientes y sostenibles.

Los panelistas coincidieron en que la tecnología será determinante para cerrar brechas de productividad, infraestructura, talento y sostenibilidad.

Asimismo, resaltaron que el avance de un sector genera impactos positivos sobre todos los sectores productivos, tal es el caso de la minería, que en su desarrollo en regiones impulsa el empleo, conectividad, proveedores, vivienda y nuevos servicios.

(FIN) NDP/JJN