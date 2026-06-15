Líderes de la innovación en el Perú y especialistas se reunirán en Cajamarca

Andina/Vista De La Ciudad De Cajamarca.

Lima 16 Jun. (ANDINA) -

La ciudad de Cajamarca reunirá a más de 150 líderes, gestores y especialistas técnicos de 13 regiones relacionadas a los proyectos de Dinamización de Ecosistemas Regionales de Innovación y Emprendimiento (DER), del 17 al 19 de junio del presente año.

El encuentro, coorganizado por el Programa Nacional de Innovación y Desarrollo Productivo (ProInnóvate) y el Centro Ecuménico de Promoción y Acción Social Norte (CEDEPAS Norte), entidad que lidera el proyecto de dinamización local,busca potenciar el desarrollo sostenible a través de la innovaciónen sectores clave como la

agricultura, la ganadería y la transformación digital.

Durante las tres jornadas,los asistentes no solo debatirán políticas públicas, sino que conocerán de cerca las bondades de la región mediante visitas tecnológicas a plantas productivas y centros de investigación localesque ya vienen aplicando ciencia y tecnología en sus cadenas de valor.

Junto a la región anfitriona,

participarán delegaciones de Amazonas, Arequipa, Cusco, Huancavelica, Huánuco, Ica, La Libertad, Loreto, Madre de Dios, Piura, San Martín y Tacna.

El objetivo es intercambiar experiencias exitosas en el codiseño de estrategias capaces de reactivar las economías del interior del país.

Al respecto, el ministro de la Producción, César Quispe Luján, destacó que esta edición consolidará la alianza estratégica entre los gobiernos regionales, los gremios empresariales, la academia y la sociedad civil, permitiendo a cada delegación exponer cómo potencian sus recursos locales a partir de la innovación.

El programa incluye conferencias, paneles temáticos y dinámicas grupales orientadas a la acción. Encuentro, además, contará con las ponencias de Inti Núñez Ursic, director de Estrategia de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Concepción (Chile), y de Pablo Peralta, fundador de Agile Policy (Argentina), referentes en políticas de emprendimiento regional.

Para descentralizar el apoyo financiero y técnico del Estado para fortalecer las capacidades de innovación y emprendimiento en las regiones, el Ministerio de la Producción, a través de ProInnóvate, ha destinado desde el año 2017 hasta la fecha un total de 72 millones 979,130 soles de recursos no reembolsables para las trece regiones en las distintas convocatorias del concurso DER (DER 1.0, DER 2.0 y DER 3.0).

El objetivo de esta iniciativa es

integrar a la "cuádruple hélice": sector público, academia, sector privado y sociedad civil para transformar la estructura productiva regional.

Los proyectos DER se estructuran en etapas, según la madurez del ecosistema donde se ejecutan:

1) DER 1.0 (Activación y Diagnóstico):Para elaborar un diagnóstico del ecosistema regional y un Plan de Desarrollo del Ecosistema (PDE).2) DER 2.0 (Implementación y Dinamización):Para ejecutar los subproyectos priorizados en el PDE elaborado en la etapa 1.0.3) DER 3.0 (Consolidación y Sostenibilidad):Permite fortalecer la gobernanza y la sostenibilidad financiera del ecosistema a largo plazo.

El Innovasuyu consolida la estrategia del Ministerio de la Producción para transformar la estructura productiva del país mediante el uso de la ciencia y la tecnología. El Sector continúa impulsando a que las regiones lideren la transición hacia una economía basada en la innovación y el valor agregado.