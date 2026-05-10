Lima, Callao, Ica y Arequipa con mayores condiciones para Zonas Económicas Especiales

Andina/Difusión

Lima 10 May. (ANDINA) -

El Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (Ceplan) destacó el potencial de las Zonas Económicas Especiales Privadas (ZEEP) para fortalecer la competitividad nacional, atraer inversiones y promover una transformación productiva sostenible en el país.

Durante la ceremonia de presentación del reglamento de la Ley N° 32449, que establece el Tratamiento Especial Tributario y Aduanero para las Zonas Económicas Especiales Privadas, el presidente del Ceplan, Giofianni Peirano, expuso los principales hallazgos del estudio desarrollado conjuntamente entre el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo (Mincetur) y el Ceplan, el cual identifica a Lima, Callao, Ica y Arequipa como las regiones con mayores condiciones para el desarrollo de ZEEP.

Señaló que las Zonas Económicas Especiales Privadas representan una oportunidad para impulsar la incorporación de tecnología, fortalecer la producción nacional y generar cadenas de valor con mayor competitividad internacional.

Giofianni Peirano remarcó que el objetivo no es únicamente incrementar exportaciones, sino promover procesos de transformación productiva que permitan generar mayor valor agregado y empleo formal en las regiones.

Explicó que el estudio técnico evaluó factores vinculados a infraestructura logística, conectividad portuaria, capacidad institucional, potencial exportador y capital humano, elementos considerados claves para garantizar la sostenibilidad y viabilidad de las futuras zonas económicas especiales.

El jefe del Ceplan destacó que el Perú cuenta con ventajas estratégicas vinculadas a su ubicación en el Pacífico y al desarrollo de nuevos corredores logísticos y portuarios, lo que abre oportunidades para consolidar al país como un hub logístico y productivo en Sudamérica.

En ese contexto, señaló que la articulación entre sector público y privado será fundamental para atraer industrias de mayor complejidad tecnológica y promover procesos de transferencia de conocimiento hacia las empresas nacionales.

Durante su intervención, Giofianni Peirano también enfatizó la necesidad de avanzar hacia una economía más diversificada y menos dependiente de la exportación de materias primas.

Indicó que el fortalecimiento de sectores vinculados a manufactura, innovación y tecnologías emergentes permitirá mejorar la competitividad del país y ampliar las oportunidades de desarrollo sostenible.

En relación con la Amazonía peruana, el funcionario sostuvo que existe un importante potencial para generar valor agregado a partir de los recursos forestales y de la biomasa, siempre bajo criterios de sostenibilidad y desarrollo territorial.

Añadió que las Zonas Económicas Especiales Privadas pueden convertirse en espacios de articulación productiva y tecnológica que contribuyan a dinamizar las economías regionales.

El jefe del Ceplan remarcó que el desarrollo de estas zonas debe estar acompañado de planificación territorial, servicios adecuados y fortalecimiento del capital humano, con el fin de asegurar un crecimiento ordenado y sostenible en beneficio de la población.

Giofianni Peirano señaló que las metas planteadas en el Plan Estratégico de Desarrollo Nacional al 2050 apuntan a incrementar la complejidad económica del país, fortalecer la manufactura y elevar la productividad laboral, objetivos que requieren una estrecha articulación entre el Estado, el sector empresarial y la sociedad civil.

La aprobación del Reglamento de la Ley N° 32449 constituye un paso clave para la implementación del régimen de Zonas Económicas Especiales Privadas, instrumento que busca promover inversiones, impulsar la diversificación productiva y generar nuevas oportunidades de empleo formal en las distintas regiones del Perú.

(FIN) NDP/CNA