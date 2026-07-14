Lima es sede del evento más importante en lucha contra lavado de activos en Latinoamérica

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Lima 15 Jul. (ANDINA) -

Delegaciones de 18 Unidades de Investigación Financiera (UIF) de América Latina se reúnen en Lima para intercambiar experiencias, compartir las mejores prácticas internacionales y definir nuevas estrategias para prevenir y combatir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.

El LIII Pleno de Representantes del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT) se desarrolla del 14 al 17 de julio de 2026 y es coorganizado con la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS), evidenciando la confianza de la comunidad internacional en la experiencia, el rigor técnico y el compromiso de los profesionales y funcionarios de la UIF – Perú.

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En el marco de esta importante reunión, se realizarán sesiones especiales que abordarán los desafíos que representan para la región los delitos ambientales y la implementación de la Recomendación 8 del Grupo de Acción Financiera (GAFI) sobre organizaciones sin fines de lucro.

Durante los últimos 14 años, la SBS, a través de la UIF, ha contribuido de manera técnica, profesional y transparente al fortalecimiento del Sistema Nacional contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (SNLAFT). Es así como el Perú recibió el reconocimiento al mejor caso latinoamericano durante la reunión de GAFILAT realizada el año anterior en Antigua, Guatemala, gracias a una investigación conjunta entre la UIF y la Policía Nacional.

Cabe destacar que esta es la tercera ocasión en que el Perú será sede de esta importante reunión. La última vez que Perú acogió una reunión de GAFILAT fue en el año 2019 en la ciudad de Arequipa.

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